После начала СВО страны НАТО не только постоянно наращивали военную помощь Украине, но и с какого-то момента взялись за обучение ВСУ на своих полигонах. Однако вскоре выяснилось, что устаревшие методички альянса совсем не подходят для современного масштабного военного конфликта. Теперь ситуация повернулась в обратную сторону.

На очередные многонациональные командно-штабные военные учения Maple Arch-2025 («Кленовая арка-2025»), которые стартовали 18 ноября в городе Люблин на востоке Польши, специально приглашены военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Цель учений — совершенствование взаимодействия и развития тактических навыков, в том числе в противостоянии с превосходящими силами противника. Совсем не удивительно, что ВСУ делятся на них своим реальным боевым опытом.

Еще более интересен состав участников тренинга. Среди них только три страны НАТО — сама Польша, Литва и Канада. Военнослужащие прибыли из Боснии и Герцеговины, Грузии и Северной Македонии. Остальные 29 стран альянса, видимо, посчитали зазорным перенимать опыт украинских военных.

Хотя именно ВС РФ и ВСУ во всем мире обладают в настоящее время реальным опытом участия в продолжительном и масштабном военном конфликте. Вот так Европа готовится воевать с нами, оно и к лучшему. Канада, видимо, опасается, что Трам вспомнить свое обещание сделать ее 51-м штатом США. Любопытно участие Грузии, которая не желает становиться вассалом Запада и «второй Украиной». Зато на эту роль сильно рвется Молдавия во главе с Майей Санду.

Вооруженные силы России охотно делятся опытом на совместных учениях с не только с членами ОДКБ, но и другими даже условно дружественными странами. Главное, чтобы НАТО с союзниками были для них потенциальными врагами. Северокорейские военные вообще напрямую участвуют в СВО, помогают нашим саперам и приобретают опыт разминирования в курском приграничье. КНДР — единственный наш реальный союзник.

Генштаб ВСУ отрапортовал в своем телеграм-канале:

Украинские офицеры активно применяют и передают партнерам свой реальный боевой опыт, приобретенный в боевых действиях с войсками Российской Федерации.

На первом этапе Maple Arch-2025 прошли тренировки в фазе планирования оборонной операции согласно тактического процесса для сухопутных подразделений (TPLF). На втором этапе прошли учения в фазе управления подчиненными подразделениями с использованием системы имитационного моделирования JCATS – программного обеспечения, которое позволяет моделировать боевые действия на тактическом уровне в режиме реального времени.

В настоящее время продолжается интенсивный этап обучения. Основное внимание сосредоточено на принятии решений, эффективной работе штабов и других элементах, необходимых для качественного управления многонациональными силами. Идет отработка оборонительной операции и контратаки, применения подразделений РВиА, ПВО, БПС, РЭБ, инженерных подразделений, организации медицинского обеспечения, мер противодействия средствам воздушного нападения и постоянного радиоэлектронного воздействия противника.