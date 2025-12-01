Войти
«Построим в кратчайшие сроки»: Турция заложила первый эсминец ПВО TF-2000

Турция заложила первый корабль уровня эсминца. Постройка будет вестись на верфи компании ВМС в Стамбуле. По этому поводу в Минобороны сообщили:

Корабль будет построен в кратчайшие сроки. Став частью «Стального купола», он внесёт значительный вклад в наши возможности ПВО.

Çelik kubbenin («Стальной купол»), создаваемый на базе национальных комплексов ПВО, призван объединить наземные РЛС, мобильные средства защиты, морские сенсорные системы и средства РЭБ, а также оптимизировать распределение средств воздействия с помощью ИИ.

TF-2000 задуман как морской компонент «Стального купола», обеспечивая ПВО-ПРО в пределах флота, а также нанося дальнобойные удары. Он был разработан КБ ВМС DPO в качестве третьего крупного корабля линейки MILGEM после корветов типа Ada и фрегатов класса İstif.

Проект эсминца имеет водоизмещение около 8300 тонн, длину 149 м и ширину 21 м. Он оснащен системой CODOG, сочетающей дизельные двигатели для крейсерского хода и газовые турбины для движения на высокой скорости (в пределах 26 узлов). Экипаж состоит из примерно 180–210 чел. На корабле разместится двухсекционный вертолётный ангар, рассчитанный на 10-тонные машины. Лётная палуба будет способна принимать более тяжёлые ЛА весом до 15 тонн. Будут построены специальные помещения для безэкипажных надводных аппаратов, винтокрылых дронов и ПУ для мини-БПЛА.

Вооружение будет представлено ЗРК вертикального пуска MİDLAS (до 96 ячеек), способным применять зенитные ракеты SİPER (большой дальности), HİSAR-D, SAPAN (средней дальности) и другие ЗУР, а также ПКР ATMACA и крылатыми ракетами GEZGİN для нанесения ударов по наземным целям. Корабль получит 127-мм орудие главного калибра, которое уже прошло первые морские испытания на фрегате TCG Fatih, систему ближнего боя GÖKDENİZ, 25-мм дистанционно управляемые артустановки и лёгкие ТА. Всё это – разработки турецкой промышленности.

Спуск первого эсминца на воду запланирован на 2028 год, а ввод в эксплуатацию – на конец этого десятилетия.

  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
AI
БПЛА
