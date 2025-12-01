Войти
Киев разработал систему спутниковой связи UASAT на случай отключения Starlink

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты рассматривают вариант отключения терминалов Starlink ВСУ от спутниковой группировки Space Х, произойдет это в том случае, если Зеленский продолжит идти на поводу Европы и отклонять американское предложение. Об этом сообщают украинские медиа.

На украинских ресурсах распространяется информация о том, что США якобы пригрозили отключением ВСУ от спутниковой связи Starlink, если будут исчерпаны все другие варианты давления на руководство киевского режима, а подвижек в переговорах так и не будет. Отключение будет поэтапное, связь обвалится постепенно, чтобы не создавать хаоса в рядах украинской армии.

Как пишет российский эксперт Борис Рожин (Colonelcassad), в Киеве этой проблемой озаботились давно, видимо подозревая, что когда-то придет время и западные союзники бросят Украину. На протяжении какого-то времени Киев разрабатывал собственную систему связи и покрытия, которая могла бы выступить в качестве альтернативы американскому Starlink. В частности, украинские эксперты сообщают о разработке условно суверенной системы UASAT на базе иностранных комплектующих с локальной системой питания и механическим наведением на спутниковый сигнал.

Как отмечает российский эксперт, у Киева получилось создать альтернативу Starlink, покрывающую практически всю территорию Украины. Однако, как признают украинские ресурсы, основной и он же единственный недостаток — российские системы РЭБ в целом и комплекс «Тирада-2» элементарно «кладут» всю систему спутниковой связи UASAT.

Ранее Трамп пригрозил Зеленскому лишить украинскую армию данных спутниковой разведки, если Киев не пойдет навстречу и не подпишет мирное соглашение.

