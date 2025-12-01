Войти
ТАСС

Эксперт Котов: пилотируемая программа к МКС после аварии не потеряна

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" Сергей Савостьянов/ ТАСС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" Сергей Савостьянов/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Площадка подлежит восстановлению, подчеркнул член общественного совета Роскосмоса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роскосмос продолжает работы по восстановлению пусковой площадки на Байконуре, речи о потере пилотируемой программы к Международной космической станции не идет. Об этом сообщил член общественного совета госкорпорации, научный журналист Михаил Котов.

"Со вчерашнего дня в прозападных пабликах и телеграм-каналах разгоняют фейковую информацию о прекращении в России пилотируемой программы в связи с аварией на Байконуре. Вокруг ситуации скопилось немало мифов. Первое: после старта ракеты "Союз-2.1а" реактивной струей выхлопных газов был повреждена кабина обслуживания пусковой площадки. Причины произошедшего выясняют. Второе: 31-я площадка очень важна для полетов к Международной космической станции, но ни о какой потере пилотируемой программы речи не идет. Это нагнетание ситуации, которое выгодно вполне понятно кому", - сказал Котов.

Он добавил, что площадка подлежит восстановлению, работа уже ведется и Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
