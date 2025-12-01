Бразильский флот получил третью подлодку типа "Риачуэло"

На верфи Itaguaí Construções Navais (ICN) состоялась двойная церемония, во время которой на воду спустили дизель-электрическую подлодку "Адмирал Карам" и одновременно ввели в строй субмарину "Тонелеро". Как уточняет Naval News, это третья и четвертая подлодки класса "Риачуэло" соответственно, построенные для ВМС Бразилии по модифицированному французскому проекту "Скорпен".

В конце 2008 года бразильское правительство заключило контракт с французской компанией DCNS (теперь – Naval Group) на проектирование и поставку субмарин с неядерной силовой установкой в рамках соглашения о передаче технологий, а также на оказание технической помощи в проектировании и постройке неядерных частей первой бразильской атомной подводной лодки. Стоимость соглашения составила 8,3 млрд долларов.

Дизель-электрическая подлодка "Тонелеро", Бразилия Brazilian Navy

Головную подлодку "Риачуэло" заложили в мае 2010 года, спустили на воду в декабре 2018 года и собирались ввести в строй в октябре 2020 года. Но пандемия коронавируса нарушила логистические цепочки и технологические процессы, из-за чего сроки сдачи субмарины пришлось сдвинуть. Она пополнила состав бразильского флота в сентябре 2022 года.

Вторую подлодку серии, "Умаита", заложили в сентябре 2013 года и спустили на воду в декабре 2020 года. Ее ввели в строй в январе 2024-го.

Подлодку "Тонелеро" заложили в январе 2015 года и спустили на воду в марте 2024 года. Дата закладки последней субмарины серии, "Адмирал Карам", не раскрывалась.

ДЭПЛ "Адмирал Карам", Бразилия Itaguaí Construções Navais

Надводное водоизмещение новых бразильских субмарин достигает 2000 тонн, длина корпуса – 70,6 метра, ширина – 6 метров. Глубина погружения – 300 метров. Скорость в подводном положении – 21 узел, автономность – 45 дней. Экипаж – 35 человек. По расчетам, подлодка способна выполнять задачи по предназначению 240 дней в году.

Каждая субмарина оснащена шестью 533-мм торпедными аппаратами. Боезапас – 18 торпед и противокорабельных ракет.

Отметим, что по модифицированному проекту ДЭПЛ типа "Риачуэло" строится первая бразильская атомная подлодка "Альваро Альберто". Ожидается, что ее спустят на воду в 2029 году, а поставка состоится в начале 2030-х годов.

Для бразильского флота заказали три такие субмарины.