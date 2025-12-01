Новые британские бронемашины Ajax выводят из строя экипажи

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Великобритании, и без того находящиеся не в самом лучшем состоянии за последние десятилетия, столкнулись с новой проблемой. Экипажи считающихся новыми полуавтономных разведывательных бронемашин General Dynamics Ajax после тренировочно-испытательных заездов жалуются на серьезные проблемы со здоровьем.

Британский новостной телеканал Sky News со ссылкой на Министерство обороны Соединенного королевства сообщает, что британские военнослужащие вынуждены были обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний БМ «Аякс». В британском военном ведомстве поначалу оправдывались, что таких случаев совсем немного, «никаких систематических проблем не было выявлено».

Британская армия распорядилась приостановить использование новой боевой бронированной машины Ajax на две недели после того, как около 30 солдат, участвовавших в учениях «Железный кулак», пострадали от вибрации и проблем со слухом. Кака пишут в британской прессе, проблемы со здоровьем весьма серьезные:

Некоторых солдат рвало, других трясло так сильно, что они были не в состоянии контролировать собственное тело, третьи испытывали слабость в ногах. Двое пострадали так сильно, что пришлось понизить их медицинский статус с запретом на зарубежные командировки. Еще три бойца, у которых в прошлом году возникли проблемы, должны быть уволены из армии по состоянию здоровья в ближайшие недели.

Теперь Минобороны Великобритании решает весьма сложную задачу, дабы выяснить причины дефектов бронированных машин. Дело в том, что это совместная разработка британских Вооруженных сил, английской компании DE&S и американского концерна General Dynamics. В серийном производстве БМ Ajax вообще задействовано более 230 предприятий. Отыскать виновника заводского брака, а таковой может оказаться не один, среди такого количества фирм будет непросто.

Зато бюджет на разработку «новейшей» бронемашины в размере £10 млн (1,3 млрд рублей) освоен. На сайте Минобороны Великобритании бодро рапортуют:

Это первая новая боевая бронированная машина, поступившая на вооружение британской армии почти за 30 лет. Завод, построенный в Мертир-Тидвиле в Уэльсе, является еще одним примером того, как оборонная промышленность способствует экономическому росту.

Проблема с БМ Ajax весьма застарелая, только вот решать ее в британском военном ведомстве не торопились. Журналисты выяснили, что еще в 2021 году было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что офицеры и чиновники Минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. В отчете по охране труда и технике безопасности указано, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания БМ не были приостановлены до ноября 2020 года.

Прошло еще пять лет, однако дефекты бронемашины, как выясняется, так и не были устранены. И это не единственные неудачи, которые сопровождают данную технику. В начале ноября стало известно о поставке первой партии Ajax в войска с опоздание на восемь лет от запланированного срока.

Британский премьер Стармер в числе лидеров среди европейцев в части дальнейшей военной поддержки Киева и подготовки к войне с Россией. Очевидно, рассчитывает отсидеться на острове, а то и удрать в случае чего куда подальше. С такой бронетехникой много на повоююшь. К примеру, на вооружении ВС Великобритании осталось 40 боеспособных танков «Челленджер». Новые поставки не предвидятся в том числе из-за нехватки средств в оборонном бюджете. Как выясняется, не лучше дела обстоят и с более легкой техникой