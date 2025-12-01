Rheinmetall поставит барражирующие боеприпасы HERO стране НАТО

ЦАМТО, 28 ноября. Компания Rheinmetall 26 ноября сообщила о подписании с неназванным заказчиком из страны НАТО контракта на поставку барражирующих боеприпасов линейки HERO.

Всего в этом году было заказано несколько сотен систем данного типа. Общая стоимость контрактов не раскрывается, но по заявлению компании, она находится в нижнем диапазоне трехзначных чисел в миллионах евро. Поставки боеприпасов начнутся в первом квартале 2026 года и будут завершены к концу следующего года.

Производство барражирующих боеприпасов будет осуществляться подразделением RWM Italia в Италии при поддержке израильской компании-партнера UVision Air Ltd.

Как заявлено, заказанные системы HERO будут оснащены новейшими эффективными противотанковыми боевыми частями, разработанными Rheinmetall.

В настоящее время компания уже осуществляет серийное производство барражирующих боеприпасов на предприятии RWM Italia. Текущий ассортимент продукции включает:

- малый барражирующий боеприпас HERO-30 для применения пехотными подразделениями;

- средний барражирующий боеприпас HERO-120 для высокоточных ударов по бронетехнике и стационарным объектам;

- барражирующий боеприпас средней/большой дальности HERO-400 для высокоточных ударов по укрепленным позициям.

К примеру, оснащенный электродвигателем HERO-30 является самым миниатюрным одноразовым боеприпасом в разработанной израильской UVision Air Ltd линейке HERO. Пуск 3-кг боеприпаса осуществляется из контейнера с использованием пневматической системы. Продолжительность полета HERO-30 составляет до 30 мин. Он позволяет поражать живую силу противника на дальностях до 40 км, используя осколочную боевую часть массой около 0,5 кг.

В последние годы БЛА и барражирующие боеприпасы приобретают все большую значимость в современных конфликтах. Компания Rheinmetall отреагировала на эту тенденцию, предлагая как системы поражения, так и средства защиты от них.

В портфолио Rheinmetall также входит разведывательный БЛА LUNA NG и несколько аппаратов других классов. Rheinmetall также сотрудничает в этом сегменте с другими известными компаниями, включая Lockheed Martin, Anduril и Auterion.

Еще одним направлением деятельности Rheinmetall является защита от БЛА. Портфолио компании в этом секторе охватывает всю цепочку "от средств обнаружения до средств поражения", от идентификации до противодействия с использованием постановщиков помех, зенитных артиллерийских систем ПВО (например, Skyranger) или высокоэнергетических лазеров.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2021 года UVision и немецкая Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве при разработке барражирующих боеприпасов. Целью данного шага названо использование возможностей обеих компаний для предложения высокоточных систем вооружения на европейском рынке. Ранее партнеры заключили соглашения на поставку барражирующих боеприпасов HERO ВС Италии и Венгрии.