В Британии испугались «нового оружия Путина»

The Sun: Российские голуби с чипами могут использоваться для шпионажа

Голуби с чипами, которые предлагает российская компания Neiry, могут использоваться для шпионажа. «Нового оружия [президента России Владимира] Путина» испугались в британском таблоиде The Sun.

«Обычные городские голуби, не привлекающие внимания, могут незаметно вести съемку или собирать данные с помощью скрытых сенсоров», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что подобная технология, не вызывающая подозрений, позволяет проводить мониторинг зон ведения военных действий.

Ранее российская компания Neiry сообщила о том, что разработала голубей-биодронов с встроенными в мозг нейроинтерфейсами, позволяющими управлять ими.

В ноябре 2024 года Neiry рассказала, что компании впервые удалось подключить мозг крысы к искусственному интеллекту, который помогает ей давать правильные ответы на любые вопросы.