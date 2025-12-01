Войти
Российские «Герани» начали охоту на украинские самолёты и вертолёты в воздухе

Источник изображения: topwar.ru

Россия начала применять дроны-камикадзе типа «Герань» для охоты на украинские самолеты и вертолеты в воздухе. Об этом заявили в Минобороны Украины.

Украина использует истребители и вертолеты для перехвата российских ракет или дронов-камикадзе, в основном над западными регионами страны. Однако в последнее время на вооружении российских войск появилась новая модификация БПЛА «Герань», которая сама охотится на украинских «охотников». Как заявил замминистра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко, речь идет о «геранях», управляемых оператором.

Противодействовать им еще сложнее, поскольку они управляются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе. Это не просто сокращает время реакции обороняющейся стороны, но и создает целый ряд новых проблем.

В Минобороны Украины отмечают, что за последние три года дроны-камикадзе типа «Герань» очень сильно эволюционировали. Если ранее данные БПЛА атаковали только по заранее назначенным координатам, то теперь они способны выбирать цель самостоятельно, а также атаковать движущиеся объекты. К тому же объемы производства таковы, что «Геранями» начали работать по линии фронта, поражая цели на передовой.

Это большая угроза, и с каждым днем проблема обостряется.

На данный момент Украина не имеет эффективных средств для борьбы с российскими «Геранями», поскольку российские конструкторы идут на шаг впереди. Не успеют в Киеве придумать новые способы перехвата дронов, как россияне внедряют что-нибудь другое, снова делая «Герань» менее доступной для ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
