Совместное предприятие R2S поставит крупную партию ЗУР "Тамир" ВС Израиля

ЦАМТО, 28 ноября. Совместное предприятие Raytheon-Rafael Protection Systems (R2S) объявило о подписании контракта на поставку Вооруженным силам Израиля зенитных управляемых ракет "Тамир" (Tamir).

Стоимость заказа составляет 1,25 млрд. долл. Прямой коммерческий контракт предусматривает поставку ракет, комплектов вспомогательного оборудования и испытательного оборудования.

Компании уже инвестировали 33 млн. долл. в создание нового предприятия, которое открылось в ноябре в Ист-Камдене (шт.Арканзас). Предприятие было создано для поддержки инициативы израильской организации противоракетной обороны IMDO (Israel Missile Defense Organization), входящей в состав Директората оборонных исследований и разработок DDRD (Directorate of Defense Research and Development), с целью ускорения серийного производства ракет-перехватчиков для ЗРК "Айрон Дом".

На новом предприятии будут производиться как ракеты "Тамир" для "Айрон Дом", так и ее американский вариант "СкайХантер" (SkyHunter), предназначенный для ЗРК средней дальности Medium Range Intercept Capability (MRIC) Корпуса морской пехоты США.

По информации производителя, разработанная Rafael система "Айрон Дом" эксплуатируется с 2011 года и неоднократно применялась в боевых условиях. Raytheon и Rafael сотрудничают при разработке комплекса уже более 10 лет. Американская версия "Тамир", "СкайХантер", обеспечивает перехват широкого спектра угроз, включая крылатые ракеты, самолеты, неуправляемые ракеты, артиллерийские и минометные боеприпасы.

Как сообщал ЦАМТО, в состав MRIC входит размещенная на прицепе возимая пусковая установка, рассчитанная на размещение 20 ракет "СкайХантер" (на 95% идентична перехватчику "Тамир"), РЛС AN/TPS-80 (G/ATOR) и система боевого управления CAC2S, что позволяет обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные угрозы. Дальность стрельбы ЗУР – от 4 до 70 км.