На выставке в Египте впервые покажут самолет УТС-800 и БПЛА "Форпост-РЭ"

В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации подчеркнули, что УТС-800 может представлять для ВВС Египта интерес как современный, экономичный и эффективный инструмент для подготовки пилотов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Учебно-тренировочный самолет УТС-800 и экспортный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" впервые представят на Международной выставке оборонной и военной промышленности Egypt Defence Expo в Каире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации.

"Уральский завод гражданской авиации (входит в Союз машиностроителей России) впервые примет участие в Международной выставке оборонной и военной промышленности Egypt Defence Expo (EDEX-2025), которая пройдет в Каире с 1 по 4 декабря. На объединенной российской экспозиции компания представит новейший отечественный турбовинтовой учебно-тренировочный самолет УТС-800 - он специально разработан для отработки пилотирования, ввода и вывода из штопора, навигации и действий в аварийных ситуациях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что УТС-800 может представлять для ВВС Египта интерес как современный, экономичный и эффективный инструмент для подготовки пилотов. "Его ключевые преимущества - это потенциальное снижение затрат на обучение и идеальная совместимость с российской авиатехникой, что делает его логичным выбором для модернизации учебного флота. На вооружении ВВС Египта многообразный парк самолетов из разных стран, включая США, Францию, Россию и Китай - эта диверсификация поставщиков вооружений снижает зависимость от какого-либо одного источника", - отметили в организации

Там добавили, что УТС-800 унифицирован по компонентам и эргономике с российскими боевыми самолетами. "Это может облегчить и ускорить переход египетских курсантов на такие машины, как МиГ-29, состоящие на вооружении ВВС Египта", - сообщили в организации.

Также на выставке будет представлен экспортный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" средней дальности. "БПЛА создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях на Ближнем Востоке - в Сирии, на СВО. Аппарат способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических географических условий (при температурах от -40°С до +50°С). Российский "Форпост" прошел модернизацию, что позволило расширить номенклатуру его полезных нагрузок, сохранив летно-технические характеристики", - рассказали в пресс-службе завода гражданской авиации.