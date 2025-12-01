Войти
ТАСС

На выставке в Египте впервые покажут самолет УТС-800 и БПЛА "Форпост-РЭ"

191
0
0
Самолет УТС-800 Марина Лысцева/ ТАСС
Самолет УТС-800 Марина Лысцева/ ТАСС.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации подчеркнули, что УТС-800 может представлять для ВВС Египта интерес как современный, экономичный и эффективный инструмент для подготовки пилотов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Учебно-тренировочный самолет УТС-800 и экспортный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" впервые представят на Международной выставке оборонной и военной промышленности Egypt Defence Expo в Каире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации.

"Уральский завод гражданской авиации (входит в Союз машиностроителей России) впервые примет участие в Международной выставке оборонной и военной промышленности Egypt Defence Expo (EDEX-2025), которая пройдет в Каире с 1 по 4 декабря. На объединенной российской экспозиции компания представит новейший отечественный турбовинтовой учебно-тренировочный самолет УТС-800 - он специально разработан для отработки пилотирования, ввода и вывода из штопора, навигации и действий в аварийных ситуациях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что УТС-800 может представлять для ВВС Египта интерес как современный, экономичный и эффективный инструмент для подготовки пилотов. "Его ключевые преимущества - это потенциальное снижение затрат на обучение и идеальная совместимость с российской авиатехникой, что делает его логичным выбором для модернизации учебного флота. На вооружении ВВС Египта многообразный парк самолетов из разных стран, включая США, Францию, Россию и Китай - эта диверсификация поставщиков вооружений снижает зависимость от какого-либо одного источника", - отметили в организации

Там добавили, что УТС-800 унифицирован по компонентам и эргономике с российскими боевыми самолетами. "Это может облегчить и ускорить переход египетских курсантов на такие машины, как МиГ-29, состоящие на вооружении ВВС Египта", - сообщили в организации.

Также на выставке будет представлен экспортный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" средней дальности. "БПЛА создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях на Ближнем Востоке - в Сирии, на СВО. Аппарат способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических географических условий (при температурах от -40°С до +50°С). Российский "Форпост" прошел модернизацию, что позволило расширить номенклатуру его полезных нагрузок, сохранив летно-технические характеристики", - рассказали в пресс-службе завода гражданской авиации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
Россия
Сирия
США
Франция
Компании
СМР
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"