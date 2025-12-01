Войти
Flotprom

На "Севмаше" собрали основную часть кормового блока плавдока "Сухона"

205
0
0

На предприятии "Севмаш" завершилось изготовление основной части кормового блока плавучего дока "Сухона" проекта 02122. Как сообщили в пятницу, 28 ноября, в пресс-службе верфи, конструкция представляет собой два подблока, каждый из которых состоит из трех блок-секций, соединенных между собой.

В настоящий момент специалисты "Севмаша" продолжают изготовление и сборку других корпусных конструкций плавдока. В работе задействованы корпусно-сварочный, сборочно-стапельных цехи и стапельно-сдаточное производство. Планируется, что изготовление всех секций плавдока завершится в 2025 году.

Кормовой блок плавдока "Сухона"

"Севмаш"


Плавдок "Сухона" строится для выполнения производственной программы "Севмаша". С его помощью будут осуществляться транспортные операции по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга №2 на акваторию предприятия.

Плавдок проекта 02122 заложили в апреле 2024 года. В сентябре того же года сообщалось об изготовлении первой блок-секции сооружения. Сдача заказа ожидается в 2026 году.

Сооружение оснастят 15-тонным портальным краном, цифровыми системами внутрисудовой связи и системами управления техническими средствами дока. По длине док разбит на десять главных водонепроницаемых отсеков и имеет непрерывные палубы по всей длине корпуса. Максимальная масса докуемого судна – 23 500 тонн. Экипаж несамоходного ПД составит 76 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Севмаш
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"