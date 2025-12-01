На "Севмаше" собрали основную часть кормового блока плавдока "Сухона"

На предприятии "Севмаш" завершилось изготовление основной части кормового блока плавучего дока "Сухона" проекта 02122. Как сообщили в пятницу, 28 ноября, в пресс-службе верфи, конструкция представляет собой два подблока, каждый из которых состоит из трех блок-секций, соединенных между собой.

В настоящий момент специалисты "Севмаша" продолжают изготовление и сборку других корпусных конструкций плавдока. В работе задействованы корпусно-сварочный, сборочно-стапельных цехи и стапельно-сдаточное производство. Планируется, что изготовление всех секций плавдока завершится в 2025 году.

Кормовой блок плавдока "Сухона" "Севмаш"

Плавдок "Сухона" строится для выполнения производственной программы "Севмаша". С его помощью будут осуществляться транспортные операции по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга №2 на акваторию предприятия.

Плавдок проекта 02122 заложили в апреле 2024 года. В сентябре того же года сообщалось об изготовлении первой блок-секции сооружения. Сдача заказа ожидается в 2026 году.

Сооружение оснастят 15-тонным портальным краном, цифровыми системами внутрисудовой связи и системами управления техническими средствами дока. По длине док разбит на десять главных водонепроницаемых отсеков и имеет непрерывные палубы по всей длине корпуса. Максимальная масса докуемого судна – 23 500 тонн. Экипаж несамоходного ПД составит 76 человек.