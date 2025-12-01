ВВС Египта получили вторую партию истребителей "Рафаль" F3-R

ЦАМТО, 28 ноября. Военно-воздушные силы Египта получили вторую партию из трех новых истребителей "Рафаль" F3-R французской компании Dassault Aviation по контракту 2021 года.

Как уточняет International Defence Analysis, в Египет прибыли самолеты с бортовыми номерами EM12, EM13 и EM14. Таким образом, на текущий момент в стране находится пять самолетов версии "Рафаль" F3-R.

Напомним, что в феврале 2015 года Минобороны Египта заключило с французскими компаниями Dassault Aviation, DCNS и MBDA пакет соглашений на поставку различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Около половины данной суммы было профинансировано за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривал поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль-B/DM" и 8 одноместных "Рафаль-C/EM". Стоимость самолетов оценивалась в 3,6 млрд. евро. Поставки были выполнены в период с июля 2015 года по ноябрь 2017 года. Один из самолетов потерпел крушение в январе 2019 года.

В начале мая 2021 года Минобороны Египта объявило о подписании контракта на поставку 30 дополнительных истребителей "Рафаль" модели F3-R. Стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составляет около 3,75 млрд. евро (4,6 млрд. долл.). Предположительно, финансирование контракта осуществляется за счет предоставленного Францией на срок не менее 10 лет кредита. Государственное казначейство Франции предоставило соответствующие гарантии нескольким французским банковским учреждениям (Credit Agricole, Societe Generale, BNP и CIC). Контракт официально вступил в силу в ноябре 2021 года.

Военно-воздушные силы Египта официально приступили к принятию на вооружение второй партии истребителей "Рафаль" в начале 2025 года. Первые два самолета прибыли в Египет 8 апреля.

После выполнения данного заказа общее количество самолетов "Рафаль" в боевом составе ВВС Египта возрастет до 53 ед. Как ожидается, в перспективе самолеты будут модернизированы к последней конфигурации F4.2.