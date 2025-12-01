Войти
ТАСС

"Рособоронэкспорт" представит на EDEX 2025 в Каире Су-57Э

188
0
0
Су-57Э
Представленный на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 в качестве демонстратора экспортного варианта истребителя Су-57, обозначаемого как Су-57Э, восьмой летный прототип истребителя Су-57 - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Дубай, 17.11.2025.
Источник изображения: (с) Марина Лысцева

Также компания представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на Международном военно-техническом форуме EDEX 2025 в Каире многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, имеющие опыт боевого применения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для военно-воздушных сил "Рособоронэкспорт" на своем стенде представит многофункциональный истребитель Су-57Э - единственную в мире машину пятого поколения, имеющую реальный опыт боевого применения в современных условиях насыщенной противовоздушной обороны. В сегменте специальной авиации демонстрируется самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который в процессе эксплуатации может быть оперативно переоборудован в различные варианты - транспортный, санитарный, противопожарный. Презентуемый боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 оснащен бортовым комплексом обороны и уникальной системой катапультирования экипажа. Вооружение машины составляют современные авиационные средства поражения, в том числе высокоточные с повышенной дальностью применения", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что для сухопутных войск будет презентованы образцы вооружения и техники, созданные или модернизированные с учетом опыта современных боевых действий. Среди них танк Т-90МС в новом облике, боевая машина пехоты БМП-3 и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дистанционным пультом, а также барражирующие боеприпасы, в том числе "Ланцет-Э" в обновленном облике.

Делегации военно-морских сил на EDEX 2025 смогут ознакомиться с береговым ракетным комплексом "Рубеж-МЭ".

Отмечается, что по представленной на выставке продукции "Рособоронэкспорт" готов обсуждать новые проекты взаимодействия, в том числе в рамках индустриального сотрудничества, в полном соответствии с современными рыночными трендами. Вопросы расширения партнерства и реализации новых проектов компания обсудит с представителями силовых ведомств Египта и других стран региона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Продукция
БМП-3
Ил-78
Ил-78МК
Ка-52
Корнет
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"