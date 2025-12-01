Войти
Flotprom

РКО приняло первое судно на водороде

181
0
0

РКО приняло первое судно на водороде

Российское Классификационное Общество выдало акт классификации и освидетельствования на первое отечественное пассажирское судно с энергетической установкой на водородных топливных элементах "Экобалт" проекта 00393.

В сентябре "Экобалт" представили на международной выставке "Нева-2025" в Санкт-Петербурге.

Судно на водородных топливных элементах "Экобалт"

КГНЦ


Спроектировали судно специалисты ЦКБ "Балтсудопроект", которое структурно входит в Крыловский государственный научный центр (КГНЦ), а водородный модуль разработало другое подразделение КГНЦ – Научно-производственный комплекс водородной энергетики. За проектирование систем электродвижения, автоматики и преобразования тока отвечал петербургский ЦНИИ "СЭТ".

"Экобалт" заложили в 2024 году на Зеленодольском заводе имени Горького, входящем в СК "Ак Барс". Осенью 2025 года судно вышло на ходовые испытания.

"Помимо экологичности, данное судно обеспечивает практически бесшумное движение и соответствующий комфорт, который предоставляется при такой энергетической установке, – отмечал ранее начальник – главный конструктор ЦКБ "Балтсудопроект" Андрей Обухов. – Все условия безопасности на судне реализованы".

Также он подчеркнул, что установка на водородных топливных элементах обеспечивает высокий коэффициент полезного действия (КПД), который доходит практически до 60%, что значительно превышает КПД двигателей внутреннего сгорания.

Судно проекта 00393 рассчитано на десять пассажиров и двух членов экипажа. В условиях рек и каналов движется с экскурсионной скоростью 6–7 узлов (14–15 км/ч).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
ЦНИИ им. Крылова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"