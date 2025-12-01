РКО приняло первое судно на водороде

Российское Классификационное Общество выдало акт классификации и освидетельствования на первое отечественное пассажирское судно с энергетической установкой на водородных топливных элементах "Экобалт" проекта 00393.

В сентябре "Экобалт" представили на международной выставке "Нева-2025" в Санкт-Петербурге.

Судно на водородных топливных элементах "Экобалт" КГНЦ

Спроектировали судно специалисты ЦКБ "Балтсудопроект", которое структурно входит в Крыловский государственный научный центр (КГНЦ), а водородный модуль разработало другое подразделение КГНЦ – Научно-производственный комплекс водородной энергетики. За проектирование систем электродвижения, автоматики и преобразования тока отвечал петербургский ЦНИИ "СЭТ".

"Экобалт" заложили в 2024 году на Зеленодольском заводе имени Горького, входящем в СК "Ак Барс". Осенью 2025 года судно вышло на ходовые испытания.

"Помимо экологичности, данное судно обеспечивает практически бесшумное движение и соответствующий комфорт, который предоставляется при такой энергетической установке, – отмечал ранее начальник – главный конструктор ЦКБ "Балтсудопроект" Андрей Обухов. – Все условия безопасности на судне реализованы".

Также он подчеркнул, что установка на водородных топливных элементах обеспечивает высокий коэффициент полезного действия (КПД), который доходит практически до 60%, что значительно превышает КПД двигателей внутреннего сгорания.

Судно проекта 00393 рассчитано на десять пассажиров и двух членов экипажа. В условиях рек и каналов движется с экскурсионной скоростью 6–7 узлов (14–15 км/ч).