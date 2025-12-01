Трамп признал существенное отставание от России в ледокольном флоте

ЦАМТО, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп признал существенное отставание от РФ в ледокольном флоте и назвал нелепой ситуацию, когда у России десятки ледоколов, а у США только один.

"У нас всего один ледокол на всю страну, у России 48. Это просто нелепо", – сказал Д.Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.

На текущий момент США заказали 11 ледоколов, которые будут построены в короткие сроки, завил Д.Трамп.

По его словам, производство ледоколов ведется совместно с Финляндией и другими странами, передает "РИА Новости".