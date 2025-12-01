Войти
ЦАМТО

Латвия передала Украине 12 тыс. дронов в 2025 году

180
0
0
Андрей Сибига
Андрей Сибига.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Nesterewnko

ЦАМТО, 28 ноября. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Латвия в этом году передала Киеву 12 тыс. дронов.

"Спасибо за лидерство в "коалиции дронов", в рамках которой Латвия передала в этом году 12 тыс. дронов. Обсудили увеличение темпов производства и поставок на 2026 год", – приводит слова А.Сибиги МИД Украины.

Как напоминает "РИА Новости", в коалицию дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания, входят 20 государств: Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. В июле к группе присоединились Бельгия и Турция.

Минобороны Латвии ранее сообщало, что страны-участницы коалиции обязались в 2025 году выделить 2,75 млрд. евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 млн. евро в общий фонд закупок, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Турция
Украина
Франция
Чехия
Швеция
Эстония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"