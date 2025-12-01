Латвия передала Украине 12 тыс. дронов в 2025 году

ЦАМТО, 28 ноября. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Латвия в этом году передала Киеву 12 тыс. дронов.

"Спасибо за лидерство в "коалиции дронов", в рамках которой Латвия передала в этом году 12 тыс. дронов. Обсудили увеличение темпов производства и поставок на 2026 год", – приводит слова А.Сибиги МИД Украины.

Как напоминает "РИА Новости", в коалицию дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания, входят 20 государств: Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. В июле к группе присоединились Бельгия и Турция.

Минобороны Латвии ранее сообщало, что страны-участницы коалиции обязались в 2025 году выделить 2,75 млрд. евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 млн. евро в общий фонд закупок, отмечает агентство.