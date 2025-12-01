МНО Польши намерено приобрести НАПЛ класса А26 шведской Saab

ЦАМТО, 28 ноября. Шведская компания Saab 26 ноября сообщила, что Польша сделала выбор в пользу представленного правительством Швеции предложения по поставке новых НАПЛ для замены подлодок класса "Кило".

Предложение предусматривает поставку разработанных Saab усовершенствованных неатомных подводных лодок класса А26, адаптированных для применения в Балтийском море, а также передачу сопутствующих технологий, сотрудничество с польской промышленностью для развития стратегического партнерства между Польшей и Швецией. Предполагается, что поставка НАПЛ класса А26 существенно повысит боеспособность ВМС Польши, а также принесет выгоду польской экономике.

Следует отметить, что на данный момент Saab не подписала ни одного контракта и не получала заказы на поставку предложенных Польше НАПЛ класса А26.

Как заявил в ходе организованной 26 ноября пресс-конференции вице-премьер – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комиссия по оценке рекомендовала Швецию в качестве предпочтительного претендента на заключение контракта, тщательно проанализировав ответы стран-участниц конкурса на поставку новых НАПЛ. Решение было принято после анализа различных критериев, включая сроки поставки, стоимость и тактико-технические характеристики, возможность эксплуатации в акватории Балтийского моря.

Как было заявлено, предложение Стокгольма стало единственным, которое соответствует всем требованиям ВМС Польши.

По информации министра, следующим шагом в программе приобретения подводных лодок станет подписание в течение следующих нескольких недель соответствующего двустороннего польско-шведского межправительственного соглашения. Затем не позднее второго квартала 2026 года должен быть заключен исполнительный контракт с компанией Saab.

В рамках программы ORKA Польша приобретет три новые подводные лодки класса A26. Их строительство будет осуществляться совместно с польскими предприятиями. Это позволит впоследствии обслуживать и ремонтировать подлодки в Польше.

Кроме того, до момента поставки новых НАПЛ польские экипажи смогут пройти подготовку на приобретенной у Швеции подводной лодке предыдущего поколения (класс данной НАПЛ пока не известен). Это позволит ускорить подготовку личного состава и ввод в боевой состав новых подводных лодок. Ожидается, что обучение начнется уже в следующем году, а прибытие учебной подлодки в Польшу запланировано на 2027 год.

Переговоры для обсуждения деталей покупки продолжаются, но известно, что ожидаемая стоимость контракта превысит 10 млрд. злотых (2,74 млрд. долл. по текущему курсу). Поставки НАПЛ запланированы на 2030 год. По мнению ряда экспертов, указанные сроки очень амбициозны, учитывая значительные задержки в реализации шведской программы.

Ожидается, что выбор шведских подводных лодок укрепит отношения между Варшавой и Стокгольмом. Эксплуатация однотипных НАПЛ в Балтийском море предполагает наличие общей инфраструктуры эксплуатации, обслуживания и ремонта, а также сотрудничество при обучении личного состава. В свою очередь, ВС Швеции планируют закупить вооружение польского производства, включая строительство спасательного судна на польской верфи.