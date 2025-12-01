Войти
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска

179
0
0
ЗРК "Тор М2Э" на шасси МЗКТ 69222
ЗРК "Тор М2Э" на шасси МЗКТ 69222.
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 28 ноября. В рамках укрепления единой системы ПВО Беларусь получает новые батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" на шасси МЗКТ-692200.

Шасси МЗКТ-692200 создано специально для зенитных ракетных комплексов, являясь "родоначальником" целого семейства. Обеспечивает работу техники в экстремальном диапазоне температур: от -40 до +50 град. C.

Шасси оснащено мощным дизельным двигателем, что позволяет развивать скорость до 80 км/ч и быстро менять позиции.

Продуманная компоновка из четырех отсеков оптимальна для размещения сложного оборудования ЗРК.

Шасси МЗКТ-692200 – это не просто транспорт, а полноценная и критически важная часть высокоэффективного зенитного комплекса. Оно наделяет "Тор-М2" высокой мобильностью, проходимостью и живучестью.

Новая техника уже освоена белорусскими военными, которые готовы выполнять задачи по противовоздушной обороне в любой обстановке.

ЗРК "Тор-М2" – яркий пример тесного военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в целях обеспечения безопасности Союзного государства при непосредственном участии Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
МЗКТ-6922
Проекты
Тор ЗРК
