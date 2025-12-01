Войти
"Космическая связь" планирует начать строительство четырех новых спутников

Логотип ТАСС
Источник изображения: http://tass.ru/

Генеральный директор ФГУП Алексей Волин отметил, что до 2030 года планируется построить еще семь отечественных аппаратов

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство четырех новых полностью российских спутников по конкурсу для ФГУП "Космическая связь" начнется в 2026 году. Об этом на форуме "Цифровой алмаз" сообщил генеральный директор Алексей Волин.

"Мы объявили конкурс на четыре новых полностью российских спутника - это "Экспресс-40", "Экспресс-АМУ6", "Экспресс-АМУ51", "Экспресс-АМУ52". Мы очень рассчитываем на то, что итоги конкурса мы подведем до конца года. И уже в 2026 году, в самом начале, начнется строительство этих космических аппаратов", - сообщил Волин.

Он напомнил, что с 2022 года в России заказываются исключительно отечественные спутники. Первый импортозамещенный космический аппарат - "Экспресс-АМУ4", он уже находится в разработке.

По его словам, до 2030 года планируется построить еще семь отечественных спутников.

В этом году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров ИТ-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В этом году ожидается участие более 2 тыс. делегатов из России и зарубежья. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
