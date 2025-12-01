Секретный немецкий план войны с Россией (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток

В Германии разработали секретный план, призванный защитить восточный фланг НАТО в случае войны с Россией, пишет WSJ. Для этого бундесвер собирается перебросить в этот регион 800 тысяч военнослужащих. Однако немцы столкнулись с серьезной проблемой: подвела ветхая инфраструктура и прорехи в законодательстве.

Бертран Бенуа (Bertrand Benoit)

В плане с грифом "секретно" показано, почему одним только оружием и численным превосходством войск невозможно решить исход масштабного конфликта между Москвой и Западом.

Два с половиной года назад группа высокопоставленных немецких военачальников собралась в берлинском военном городке, построенном в форме треугольника, чтобы разработать секретный план войны с Россией.

Сейчас они спешно воплощают его в жизнь.

Начавшаяся в 2022 году российская полномасштабная военная операция положила конец длившейся десятки лет стабильности в Европе. С тех пор регион встал на путь наращивания военной мощи, которое идет самыми стремительными темпами после окончания Второй мировой войны. Однако исход будущей войны определяется не только численностью войск и вооружений на поле боя.

Он также будет зависеть от успеха масштабной тыловой операции, составляющей основу "Оперативного плана Германии". Это секретный документ на 1200 страниц, составленный в стенах неприметных казарм Юлиуса Лебера.

В этом плане подробно изложено, как будет проводиться переброска на восток к линии фронта 800 тысяч немецких, американских и прочих военнослужащих из стран НАТО. В нем обозначены порты, реки, железные и автомобильные дороги, по которым эти войска будут передвигаться. Там также указывается, как будет осуществляться их снабжение и прикрытие в пути следования.

"Посмотрите на карту, — предложил Тим Стачти, руководящий независимым Бранденбургским институтом общества и безопасности. — Альпы создают естественное препятствие, и войскам Североатлантического альянса в случае столкновения с Россией придется следовать через Германию, где бы ни начались военные действия".

На более высоком уровне этот план является ярчайшим проявлением того, что его авторы называют "всеобщим подходом" к войне. Такое размывание разграничительных линий между военной и гражданской сферой знаменует собой возврат к менталитету холодной войны, но это обновленный менталитет, учитывающий новые угрозы и препятствия, начиная с ветхой инфраструктуры Германии и заканчивая несовершенным законодательством и сокращением численности армии, чего в те времена не было.

Немецкие официальные лица говорят, что Россия будет готова и захочет атаковать НАТО в 2029 году. Однако целая череда шпионских инцидентов, диверсий и вторжений в воздушное пространство Европы, многие из которых западная разведка приписывает Москве, указывает на то, что нападение может начаться раньше (причастность России ко всем этим инцидентам не доказана — прим. ИноСМИ).

Аналитики также полагают, что возможное перемирие на Украине, на котором США настаивают на этой неделе, может высвободить российские ресурсы и дать Москве время на подготовку к военным действиям против членов НАТО в Европе (Россия не планирует нападение на НАТО — прим. ИноСМИ).

Европейские органы военного планирования считают, что если им удастся повысить боеспособность Европы, то это не только обеспечит победу, но и сделает войну менее вероятной.

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, четко дав понять нашим врагам, что если они нападут на нас, то не добьются успеха", — сказал старший офицер и один из первых авторов плана, известного в военных кругах как OPLAN DEU.

Масштабы необходимых перемен были наглядно продемонстрированы этой осенью где-то в сельской местности в восточной Германии.

Там оборонный подрядчик компания Rheinmetall создала временный полевой лагерь на 500 солдат со спальными помещениями, 48 душевыми кабинами, пятью заправочными станциями, полевой кухней, наблюдением с беспилотников и вооруженной охраной, проверенной на предмет российского и китайского влияния. Лагерь был построен за 14 дней, а демонтирован за семь.

"Представьте себе строительство небольшого города с нуля и его последующий демонтаж всего за несколько дней", — говорит Марк Леммерманн, руководящий отделом продаж в логистическом подразделении Rheinmetall.

Rheinmettall недавно подписала соглашение на сумму 260 миллионов евро о снабжении немецких войск и сил НАТО. Это было сделано в рамках усилий военных по подключению частного сектора к реализации оперативного плана.

Проведенная осенью операция также выявила недостатки. "Не хватило территории для размещения всех машин, — сказал Леммерман. — Участки этой территории не были смежными, и поэтому Rheinmetall была вынуждена возить солдат на автобусах туда-сюда. Проведенная ранее генеральная репетиция подчеркнула необходимость установки нового светофора в одном месте, чтобы не возникали пробки во время передвижения по стране военных автоколонн".

Такие выводы постоянно включаются в оперативный план и в приложения к нему. Документ этот, размещенный в отключенной от интернета военной "красной сети", в настоящее время разрабатывается во второй версии.

Самые большие препятствия, с которыми сталкиваются военные планирующие органы Германии, нематериальные и неосязаемые: это обременительные правила закупок, сложные законы о защите данных и прочие нормативные акты, разработанные в более мирные времена.

Выполнение плана требует изменения менталитета и отказа от привычек, существовавших почти целое поколение.

"Мы должны заново научиться тому, что разучились делать, — сказал заместитель министра обороны Нильс Шмид. — Нам надо вернуть в армию отставников, чтобы они рассказали нам, как мы действовали в те времена".

Тревожный инцидент

Участок дороги на федеральной трассе A44 между деревнями Штайнхаузен и Бренкен в западной Германии является символичным примером того, как Европа ослабила бдительность за последние 40 лет мира, и что надо сделать для ее повышения.

В отличие от других участков автомагистрали, разделительная полоса на этом отрезке длиной 5,6 километра не травянистая. Она сделана из твердого асфальта. Места для отдыха непривычно большие и имеют странную форму. Нигде не видно эстакад и линий электропередачи.

В годы холодной войны были построены десятки таких участков для использования в качестве аварийных взлетно-посадочных полос. Под парковками хранились емкости с авиационным топливом. Ограждения легко можно было снять, а мобильные вышки управления воздушным движением устанавливались в считанные минуты.

Так называемая инфраструктура двойного назначения была нормой в Германии во время холодной войны. Обязательный призыв означал, что гражданская и военная жизнь были тесно связаны между собой. Точно так же шоссе, мосты, железнодорожные станции и порты должны были превратиться в военные объекты в случае необходимости.

Но холодная война закончилась, и потребность в инфраструктуре двойного назначения отпала. Построенные позже тоннели и мосты зачастую были слишком узкими или непрочными и не могли использоваться при передвижении автоколонн. В 2009 году Берлин отменил требование ставить дорожные знаки, указывающие, какие военные транспортные средства могут пройти по тем или иным дорогам.

Даже инфраструктура времен холодной войны не всегда пригодна для использования. По оценкам Берлина, 20% автомагистралей и более четверти автомобильных мостов на них нуждаются в ремонте из-за хронического недофинансирования. Немецкие гавани на побережье Северного и Балтийского морей нуждаются в ремонтных работах на сумму 15 миллиардов евро, включая 3 миллиарда евро на модернизацию объектов двойного назначения, например, на укрепление доков. Такие данные приводит федерация морских портов Германии.

Эти недостатки ограничат свободу передвижения войск в случае войны. Узкие места на тыловых военных картах являются тщательно охраняемыми секретами плана.

"Это приводит к задержкам, отклонениям от маршрута и создает риск для жизни", — сказал научный сотрудник военного колледжа НАТО в Риме и эксперт по военной мобильности Дженник Хартманн.

Один недавний инцидент, не получивший широкой огласки, но имеющий большие последствия, подчеркивает серьезность проблемы.

Ночью 25 февраля 2024 года шедший под голландским флагом сухогруз Rapida врезался в железнодорожный мост на реке Хунте на северо-западе Германии, прервав железнодорожное сообщение.

Оператор железной дороги Deutsche Bahn возвел временный мост, который открылся два месяца спустя, но в июле его протаранило другое судно, еще на месяц остановив железнодорожное сообщение.

Это были новости местного масштаба, однако в НАТО подняли тревогу. Причина в том, что этот мост находится на единственном железнодорожном маршруте, обслуживающем порт Норденхам на Северном море. А этот порт был единственным терминалом в Северной Европе, имевшим в то время лицензию на перевалку всех боеприпасов, отправляемых на Украину.

Ни в одном из этих случаев сотрудники службы безопасности не обнаружили признаков преступной деятельности.

Тем не менее, поставки боеприпасов были остановлены на несколько недель, а часть грузов пришлось возвращать обратно на суда. Американское военное командование в Европе было вынуждено перенаправить поставки в польский порт, согласно отчету министерства обороны, направленному в конгресс.

"Многие порты имеют только одну железнодорожную колею, ведущую вглубь страны, а это недостаток", — сказал Хольгер Баник, занимающий должность генерального директора компании Niedersachsen Ports, которая является собственником нескольких портов в Нижней Саксонии.

Повышение устойчивости системы в ближайшей перспективе потребует максимального использования имеющихся автомобильных и железнодорожных сетей. В более долгосрочной перспективе Берлин планирует потратить 166 миллиардов евро на инфраструктуру, сделав это к 2029 году. Сюда входит 100 миллиардов долларов на модернизацию заброшенных железных дорог, а также приоритетное внимание к инфраструктуре двойного назначения.

Что-то пошло не по плану

Многолетние усилия по приведению Германии в состояние готовности к войне начались спустя несколько дней после того, как Россия в 2022 году приступила к проведению полномасштабной военной операции на Украине. Тогда немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил о создании фонда перевооружения на 100 миллиардов евро, назвав это решение "zeitenwende", или поворотным моментом.

В том же году немецкий бундесвер создал территориальное командование для руководства всеми операциями внутри страны и поставил задачу его командующему, ветерану Косова и Афганистана генерал-лейтенанту Андре Бодеманну разработать оперативный план.

В случае войны с Россией Германия уже не будет фронтовым государством, а станет плацдармом. Вдобавок к ветхой инфраструктуре она столкнется с проблемой численного сокращения армии и с новыми угрозами, такими как дроны.

"Беженцы и подкрепления будут двигаться с противоположных направлений. Эти людские потоки надо будет направлять, но бундесвер в одиночку с этим не справится , особенно в связи с тем, что ему придется воевать", сказала Клаудия Мейджор, возглавляющая трансатлантические инициативы безопасности в Фонде Маршалла.

Это означает, что военные должны будут объединиться с частным сектором и гражданскими организациями так, как они никогда не поступали прежде.

К марту прошлого года команда Бодеманна, используя информацию различных министерств, правительственных учреждений и местных властей, завершила подготовку первой версии плана.

Пришло время воплотить его в жизнь.

Пока новое правительство Мерца рекламировало план оборонных расходов на 500 миллиардов евро и возвращение к призыву на военную службу в этом году, бундесвер работал вне поля зрения, информируя больницы, полицию и службы экстренной помощи, заключая соглашения с властями земель и операторами автомагистралей, а также прокладывая транзитные маршруты для военных автоколонн.

В конце сентября в северном городе Гамбурге состоялись военные учения под названием Red Storm Bravo, на которых были отработаны вопросы взаимодействия между военными, полицией, пожарными и подразделениями гражданской обороны.

Сценарий учений был миниатюрным OPLAN DEU в действии. 500 военнослужащих НАТО должны были высадиться в порту, сформировать автоколонну из 65 машин и направиться на восток через город. Им была поставлена задача отражать попытки блокирования порта, проведения атак с использованием беспилотников и акции протеста.

Высадившись на закате и принюхиваясь к запаху перезревших бананов с близлежащего фруктового склада, солдаты в камуфляже молча построились на причале, в то время как над головами у них кружили вертолеты. Незадолго до полуночи колонна отправилась в путь через город.

Но в этот момент все пошло не по плану.

Колонна всегда передвигается как единое целое. Проезжая перекресток, она не останавливается, каким бы ни был сигнал светофора. Ни одно гражданское транспортное средство не должно вклиниваться в состав конвоя.

Тем не менее, когда колонна проехала через контрольно-пропускной пункт, находившиеся на обочине офицеры с недовольством отметили большие расстояния между машинами. Затем небольшой переполох вызвал черный дрон, пролетевший над автоколонной, после чего кто-то связался по радио с командованием и получил подтверждение, что это армейский беспилотник.

После этого из кустов выскочили протестующие и приклеили себя к асфальту, преградив путь машинам. Инцидент этот входил в план учений, а демонстранты были резервистами.

Солдатам не разрешили вмешиваться. А у полиции не было растворителя, чтобы отклеить фальшивых протестующих.

Потребовалось два часа для того, чтобы машины возобновили движение. К тому времени уже настало ранее утро, а колонна преодолела всего 10 километров. .

Всплеск диверсий

Недостатки немецкого законодательства мирного времени также усложняют работу по защите от диверсий, которые являются одной из главных угроз для оперативного плана.

Такие диверсии уже происходят. В последние годы зафиксированы десятки акций такого рода на железных дорогах, начиная с поджогов и заканчивая повреждением кабелей. В октябре мюнхенский суд отправил за решетку человека, который планировал диверсии на военных объектах и на железной дороге в интересах России.

На этой неделе Польша заявила, что Россия стоит за взрывом, в результате которого были повреждены железнодорожные пути на востоке страны (российские официальные источники не подтверждали причастность ко взрыву — прим. ИноСМИ).

Служба немецкой контрразведки сообщает, что только в прошлом году она провела почти 10 тысяч проверок работников важнейших объектов инфраструктуры.

"Если Германия намерена быть перевалочным узлом НАТО, тогда я, будучи ее врагом, решил бы сделать следующее: блокировать порты, отключать электроэнергию, нарушать работу железных дорог," — сказал Пол Стробель, руководитель по связям с общественностью компании Quantum Systems, которая при поддержке известного предпринимателя Питера Тиля занимается производством дронов наблюдения и ведет переговоры с бундесвером о защите автоколонн и инфраструктуры в рамках оперативного плана переброски войск.

Quantum Systems, являясь одним из самых больших и успешных оборонных стартапов в Германии, поставила сотни беспилотников в Молдавию и Румынию, а тысячи ее дронов каждый день летают в небе Украины, сказал Стробель. Но бундесверу компания продала всего 14 БПЛА.

Одна из главных причин такого положения дел — это устаревшее законодательство. Продаваемые немецким военным дроны не должны летать над районами жилой застройки. Закон также требует, чтобы они включали сигнальные огни.

"В гражданской сфере это имеет смысл, но если говорить о военных, то такое требование делает дроны совершенно бесполезными", — сказал Стробель.

Вооруженные силы оптимистично оценивает достигнутые успехи. "Учитывая, что мы начали с чистого листа в первые месяцы 2023 года, мы очень довольны тем, чего мы добились на сегодняшний день, — сказал офицер, ставший соавтором оперативного плана. — Это очень сложный продукт".

Тем не менее, как показали недавние стресс-тесты, предстоит еще большая работа по приведению этого плана в соответствие с реальностью. Самая большая проблема, с которой сталкиваются органы планирования — это отсутствие информации о том, сколько времени у них осталось в запасе.

Учитывая резкий рост числа диверсий, кибератак и вторжений в воздушное пространство, разница между миром и войной становится все более размытой.

"Угрозы вполне реальны, — сказал в сентябре канцлер Фридрих Мерц ведущим бизнесменам. — Мы не в состоянии войны, но мы уже не живем в мирном времени".