И снова о Литве и воздушных шариках

Не успел президент Беларуси Александр Лукашенко сделать прогноз-заявление о возможной политизации вопроса, связанного с ситуацией на белорусско-литовской границе, как официальный Вильнюс проявил желание вернуться к теме воздушных шаров и собирает по данному поводу совет по нацбезопасности. Примечательно, что в это же время президент Литвы Гитанас Науседа нашёл возможность заявить, что «продолжающиеся пролёты контрабандистских воздушных шаров (якобы из Беларуси) и ограничения Минска на выпуск с территории страны литовских грузовиков не должны превращаться в политическое противостояние».

Ряд белорусских интернет ресурсов уже указали на то, что действия Вильнюса не что иное, как попытка отвлечь внимание населения от внутренних проблем, которые давно уже лихорадят страну. Действительно, литовские полицейские, пожарные и спецслужбы выходят на протесты из-за низких зарплат, нехватки сотрудников и постоянного обмана со стороны правительства, которое вместо решения вопросов сокращает их возможности до минимума. Грузоперевозчики Литвы находятся на грани бунта, а у руководства до сих пор нет плана их возвращения. Дальнобойщики требуют конкретных шагов и конструктивных переговоров с Минском. В противном случае протесты могут парализовать всю логистику республики. На днях министр образования, науки и спорта Раминта Поповене еле смогла убедить представителей профсоюзов учителей воздержаться от акций протеста по вопросу выполнения властями обещания по увеличению зарплаты. Кроме того, в Литве острая нехватка педагогов. Аналогичная ситуация в государственных медицинских учреждениях, где не хватает врачей, особенно для детских отделений, откуда массово уходят подготовленные специалисты. А тут ещё и пожар на Игналинской атомной электростанции в блоке переработки отходов – там, где проводят первичную дезактивацию низкоактивных радиоактивных отходов.

Возвращаясь к ситуации с воздушными шарами, следует напомнить, что на страницах «Белорусского военно-политического обозрения» уже указывалось на тот факт, что махинации с закрытием литовско-белорусской границы дело, кроме всего прочего, ещё и выгодное. В качестве примера приводился инцидент на белорусско-польской границе, после закрытия которой Варшаве от Евросоюза был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на, так сказать, «нужды обороны». Впечатлившись, Литва предприняла аналогичные шаги, о которых нам всем известно.

Тем не менее, на сегодняшний день для созыва совета по нацбезопасности и предъявления каких-либо претензий на официальном уровне необходимы серьёзные основания, как минимум, в виде каких-то доказательств. Во всяком случае, так принято в цивилизованном мире и является устоявшейся практикой в классической дипломатии. Но, ни материалов объективного контроля от оперативно-дежурной службы по противоздушной обороне Литвы, ни остатков воздушных шаров или самого груза, на данный момент обнародовано (предъявлено) не было.

Зато были высказывания председателя комитета сейма по иностранным делам Ремигиюса Мотузаса о том, что Литва «поспешила открыть границу с Беларусью, поддавшись давлению со стороны перевозчиков». Кроме того, был проведен ряд «запретительно-закрывательных» мер в связи с «возросшей опасностью от воздушных шаров». Кстати, сразу же после памятного закрытия литовско-белорусской границы был проведен опрос Центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus. Согласно данным, собранным с 6 по 16 ноября, только 38,5% сообщили об «усилившемся чувстве опасности», а 55% — что их самочувствие не изменилось, остальные не смогли определиться.

А теперь небольшой анализ. Во-первых – на сегодняшний день отсутствуют какие-либо серьёзные основания-доказательства «вины» Беларуси в инициировании «воздушно-шарового» нашествия на прибалтийскую республику (зато присутствует приглашение от Минска к конструктивному диалогу между соответствующими спецслужбами по обе стороны границы). К слову, глава Службы охраны литовской госграницы Рустамас Любаевас на днях лично заявил, что метеозонды с сигаретами запускаются в Литву не только из Беларуси и Калининградской области России (а вы знали об этом?), но и из Латвии (!). Причём оттуда идёт основой поток. По его словам, 51,3% от всех обнаруженных контрабандных сигарет поступило в Литву из Латвии. Но при этом границу закрывали только с Беларусью.

Во-вторых – судя по отсутствию до сих пор конструктивных предложений от литовской стороны по организации совместной с белорусскими коллегами работе в целях искоренения «воздушной контрабанды», нынешнее положение дел официальному Вильнюсу выгодно. Причём, учитывая протяжённость европейского «сигаретного трафика», с высокой долей вероятности можно предположить, что покровители данного процесса сидят далеко не в Вильнюсе. Впрочем, мы об этом уже писали.

В-третьих – всё это околопограничное действо, в сочетании с демонстративными практическими мероприятиями по закрытию-запрещению чего-либо, очень напоминает военную маскировочную операцию. В частности – реализацию комплекса мер по дезинформированию – то есть придание желаемому форму действительного. Вот только в данном случае проводится дезинформирование не противника, а собственного населения. Что, впрочем, для нынешнего руководства Литвы не имеет большой разницы.

Вывод: за искусственно создаваемым ажиотажем скрывается сложная внутренняя социально-экономическая и политическая обстановка в стране, от которой руководство республики всеми силами отвлекает внимание граждан. Здесь мы согласны с нашими коллегами. Но, указывая на внешние проявления данной ситуации в виде протестов, забастовок и непрерывно выдвигаемых к правительству требований от различных слоёв населения Литвы, причем в ранее упомянутых публикациях, не указываются причины их возникновения.

А вот глава белорусского МИД Максим Рыженков прямо указывает на них, утверждая, что позиция литовского руководства относительно ситуации на границе Литвы и Беларуси «откровенно ситуативная, эмоционально не сдержанная и в какой-то степени даже истеричная». «Через их позицию сегодня очевидно, что этими политиками движут не интересы народа, бизнеса, своей страны, уже тем более не нашей страны и не Евросоюза, а некие установки, как мы любим говорить, брюссельского и вашингтонского обкома».

От себя добавим небольшое уточнение. Львиная доля негативных последствий от проводимой литовским руководством политики произошла по причине беспрецедентных и несоизмеримых с возможностями маленькой республики трат на так называемую «оборону». В текущем году на военные расходы в Литве планируется потратить 4%ВВП (в Латвии финансирование обороны должно составить 3,45% ВВП). А на 2026 год запланировано уже 5,38% ВВП (5,56 млрд долл.) (в Латвии – 4,91% ВВП (2,5 млрд долл.)). При этом одна из основных статей расходов в «оборонном» бюджете – мероприятия по совершенствованию военной инфраструктуры под нужды НАТО. То есть, именно для принятия на своей территории иностранных войск союзников по альянсу и развёртывания их группировок для вооружённого конфликта с Союзным государством. Иными словами бюджетные деньги идут не во благо граждан страны, не на защиту национальных интересов, а на превращение Литвы в удобный плацдарм НАТО для вооружённого конфликта.

Но официальный Вильнюс делает вид, что сегодня главная проблема для страны – это шары-метеозонды с контрабандными сигаретами. Жалко, некому объяснить литовским политчиновникам, что деградация государственных институтов, сопровождаемая нарастающей протестной активностью населения – это основные признаки кризиса власти, что гораздо страшнее всех страшилок про «воздушные шарики». И времени у них практически не осталось.

К сожалению, как было сказано, объяснить некому, а значит, скоро мы опять услышим очередную страшилку из Вильнюса.

Сергей Острына