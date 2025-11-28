Войти
ТАСС

ВсКО: исторический опыт казачества поможет в мобилизационном резерве ВС РФ

Построение казаков
Построение казаков перед парадом по случаю Дня реабилитации кубанского казачества.
По словам первого заместителя атамана Михаила Зорина, "казачество - это отдельная часть общества, на которую может опереться государство"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Исторический опыт ведения боевых действий, а также опыт, полученный в ходе СВО, будет востребован при включении российских казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) со ссылкой на первого заместителя атамана Михаила Зорина.

В ноябре Министерство обороны РФ и Всероссийское казачье общество подписали первое соглашение о включении казачества в мобилизационный людской резерв России. Оно позволит укрепить силовой блок страны представителями общества.

"В ходе специальной военной операции, при прохождении службы по призыву, по контракту в казачьих подразделениях, наши братья-казаки проявили настоящие боевые морально-волевые качества, показали стойкость и инициативу, настоящих казачью удаль, доказали, что казаки готовы к самопожертвованию во имя Родины. Именно за эти заслуги получили самое высокое признание. <...> Наш исторический опыт, накопленный веками, сегодня как никогда востребован. Опыт формирования подразделений и сплочения, передачи традиций, специфических навыков, выживания в боях - все это видит руководство нашей страны", - приводятся в сообщении слова Зорина.

Как уточняет пресс-служба, в Москве в четверг состоялся семинар по отбору и направлению членов казачьих обществ в мобилизационный резерв ВС РФ. Офицер Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Сергей Лысенков на данном заседании ответил на вопросы казачества о вступлении в резерв.

"Казачество - это отдельная часть общества, на которую может опереться государство. Сейчас казаки принимают участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов "Барс". <...> У нас есть внешний враг, по которому все понятно, но есть и внутренние угрозы. Вы видите, какая здесь сейчас непростая ситуация: враг наносит удары по критически важным объектам страны", - приводит пресс-служба его слова.

Об участии казаков в СВО

Как ранее сообщал атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов, на СВО выполнили боевые задачи уже более 47 тыс. казаков, в том числе свыше 450 атаманов всех уровней. Сейчас на линии боевого соприкосновения несут службу более 18 тыс. казаков в составе 27 добровольческих казачьих подразделений и других подразделений Министерства обороны РФ. Более 5 тыс. казаков удостоены государственных наград, более 800 казаков удостоены орденов Мужества, 12 казаков - Герои России. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
