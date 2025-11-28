Генерал Попов: русские истребители выдавили из зоны СВО F-16 и Mirage

Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что американские истребители F-16 и французские Mirage боятся залетать в зону досягаемости российских истребителей.

В беседе с aif.ru в четверг, 27 ноября, рассказал, что в последнее время крупных столкновений истребителей и атак по воздушным целям противника в зоне специальной военной операции (СВО) не наблюдалось. По его словам, выражение «прижать к земле» может означать, что вражеские самолеты фактически вернулись на свои аэродромы и стараются не выходить в район действий. Он добавил, что противник давно не появляется в прицелах, не фиксируется российскими системами и, вероятно, избегает полетов в зоне, где работают Су-30СМ и Су-35С.

26 ноября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российский многоцелевой истребитель Су-35С фактически «прижал к земле» F-16 и Mirage. По его словам, Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу, пишет RT.

Он отметил, что российский самолет нередко поражает цели на дальностях в сотни километров. По его словам, в зоне СВО Су-35С регулярно наносит удары и по зенитным комплексам украинских вооруженных сил. Чемезов добавил, что для «Ростеха» важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой боевой машины, уточняет сайт kp.ru.