Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о пугающих ВСУ истребителях

435
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Jakub Kaczmarczyk

Генерал Попов: русские истребители выдавили из зоны СВО F-16 и Mirage

Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что американские истребители F-16 и французские Mirage боятся залетать в зону досягаемости российских истребителей.

В беседе с aif.ru в четверг, 27 ноября, рассказал, что в последнее время крупных столкновений истребителей и атак по воздушным целям противника в зоне специальной военной операции (СВО) не наблюдалось. По его словам, выражение «прижать к земле» может означать, что вражеские самолеты фактически вернулись на свои аэродромы и стараются не выходить в район действий. Он добавил, что противник давно не появляется в прицелах, не фиксируется российскими системами и, вероятно, избегает полетов в зоне, где работают Су-30СМ и Су-35С.

26 ноября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российский многоцелевой истребитель Су-35С фактически «прижал к земле» F-16 и Mirage. По его словам, Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу, пишет RT.

Он отметил, что российский самолет нередко поражает цели на дальностях в сотни километров. По его словам, в зоне СВО Су-35С регулярно наносит удары и по зенитным комплексам украинских вооруженных сил. Чемезов добавил, что для «Ростеха» важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой боевой машины, уточняет сайт kp.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Су-30
Су-35С
Персоны
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 12:21
  • 11665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 11:55
  • 2
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 28.11 11:34
  • 5
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 28.11 05:13
  • 12
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 28.11 01:32
  • 1
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 28.11 00:13
  • 4
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 21:00
  • 1
Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения
  • 27.11 20:50
  • 1
Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)
  • 27.11 20:15
  • 4
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»