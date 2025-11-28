ИИ поможет в новом отборе в отряд космонавтов в 2026 году

Искусственный интеллект будет анализировать физическое состояние, психологические тесты, медицинскую историю человека, его готовность

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект поможет отбирать космонавтов в отряд во время нового набора в 2026 году. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Ранее Баканов сообщал, что новый отбор в отряд космонавтов стартует в первом квартале 2026 года.

"Что касается искусственного интеллекта и его применения для отбора космонавтов, то в первом квартале 2026 года мы действительно будем производить новый набор в Центре подготовки космонавтов. И искусственный интеллект будет помогать анализировать физическое состояние, психологические тесты, медицинскую историю человека и помогать совокупно анализировать его готовность к тому, чтобы стать космонавтом", - сказал он на пресс-конференции после пуска и стыковки корабля "Союз МС-28" к МКС.

Он напомнил, что 27 ноября на орбиту подняли нейросеть Сбера GigaChat.

"Буквально несколько дней назад Герман Оскарович Греф обещал президенту, что мы это сделаем в течение нескольких дней, и мы реализовали эту задачу. Этот искусственный интеллект будет помогать космонавтам проводить эксперименты на борту", - добавил Баканов.

Нейросеть включится в работу космонавтов на МКС впервые. Она будет формировать отчеты и работать с базами данных, тем самым облегчая рутинную работу экипажа. Отправка нейросети Сбера GigaChat на МКС станет первым в мире использованием искусственного интеллекта в космосе, заявлял вице-президент по исследованиям и инновациям Сбера Альберт Ефимов.

Запуск корабля "Союз МС-28" состоялся в 12:28 мск. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.