ТАСС

Ковальчук: Россия обладает заделом для освоения дальнего космоса

436
0
0
Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

По словам президента НИЦ "Курчатовский институт", для полетов в дальний космос необходимо освоить Луну как "станцию подскока"

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Россия обладает уникальным технологическим заделом для освоения ближнего и дальнего космоса с помощью ядерных энергоустановок. Об этом на V Конгрессе молодых ученых сообщил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он отметил, что для полетов в дальний космос необходимо освоить Луну как "станцию подскока". Для этого необходимо поставить на ней атомную электростанцию. Для дальних экспедиций также нужны мощные источники энергии на борту.

"Мы - единственная страна в мире, у которой с 1970-х годов на протяжение десятилетий все спутники серии "Космос" летали с ядерными энергоустановками на борту. <…> Ни у кого опыта такого нет. И в этом смысле мы имеем колоссальную стартовую площадку для того, чтобы сейчас быстро и планово реализовать наши планы в космосе", - сказал Ковальчук.

В феврале ученый, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что НИЦ "Курчатовский институт" совместно с Российской академией наук и Росатомом могут в перспективе обеспечить доставку и работу специальных энергоустановок на Луне за счет разрабатываемых технологий. Речь, в частности, идет о безэлектродных ракетных плазменных двигателях для космических аппаратов будущего, в том числе для миссий на Луну и Марс.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса. 

Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Луна
Марс
Ядерный щит
