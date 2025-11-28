Путин: боевые действия прекратятся, когда ВСУ уйдут с занимаемых позиций

Если украинские военные уйдут с занимаемых территорий, тогда РФ прекратит боевые действия, однако если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не уйдут — Вооруженные силы (ВС) РФ добьются этого военным путем. Об этом 27 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого военным путем», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что по всем направлениям в зоне спецоперации (СВО) наблюдается положительная динамика, из месяца в месяц количество возвращаемых территорий увеличивается.

Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер 25 ноября рассказал, что ситуация на фронте складывается неблагоприятно для Украины, а переговоры по мирному урегулированию зависят от выполнения ключевых требований России. Журналист также отметил активизацию российских войск в Запорожской области. По его словам, боевые действия приближаются к областному центру Запорожью и украинским силам становится «всё горячее» на этом участке фронта.

В Минобороны России 23 ноября сообщили, что ВС РФ продолжают расширение зоны контроля в Днепропетровской области после освобождения населенных пунктов Тихое и Отрадное. Отмечалось, что украинских боевиков удалось выбить из населенных пунктов в результате решительного рывка штурмовых частей 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с опорой на ранее освобожденные Волчье и Гай. При штурме были уничтожены живая сила противника и свыше 10 единиц техники.

До этого, 29 октября, Путин заявил, что в зоне проведения СВО складывается благоприятная для России ситуация. Российский лидер также подчеркнул, что ВС РФ на всех участках фронта действуют активно и продвигаются вперед.