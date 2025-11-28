Баканов назвал Роскосмос и NASA надежными партнерами

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA, которые выполняют перекрестные полеты на Международную космическую станцию (МКС), являются надежными партнерами, ведут плодотворную работу. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что у нас, несмотря ни на какие разногласия, между Роскосмосом и NASA очень плодотворная работа. Обе стороны являются надежными партнерами", - сказал он на пресс-конференции после пуска и стыковки корабля "Союз МС-28" к МКС.

Он добавил, что Роскосмос "ни разу за последнее время не подвел коллег из США". "Всегда в тесной связке работали, ровно так же, как мы отработали сегодня, когда в смешанном составе Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс были доставлены на борт Международной космической станции", - добавил Баканов.