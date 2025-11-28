Турецкий флот получил вторую субмарину с анаэробным двигателем

На военно-морской верфи Gölcük (GNSY) состоялась церемония передачи ВМС Турции дизель-электрической подлодки "Хызыр-реис" (Hizir Reis). Как уточняет Naval Today, это вторая субмарина класса "Реис" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) из шести заказанных для турецкого флота.

Подлодка названа в честь Барбароссы Хызыра Хайреддин-паши – османского корсара, флотоводца и вельможи. В XVI веке, командуя корсарским флотом, стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи. ДЭПЛ "Хызыр-реис" заложили в 2017 году и спустили на воду в мае 2023 года.

ДЭПЛ "Хызыр-реис", Турция Turkish Ministry of Defense

Программа закупки шести субмарин с анаэробными двигателями для ВМС Турции стартовала еще в 2009 году. За основу взят модифицированный проект "Тип-214TN", разработанный немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Реализация программы отстает от изначального графика более чем на шесть лет. Производство головной ДЭПЛ "Пири-реис" началось в 2015 году. Подлодку спустили на воду в марте 2021 года и планировали передать флоту в 2022 году, но ходовые испытания начались только в декабре 2022 года, а передача турецкому флоту состоялась в октябре 2024 года. Планируется, что теперь ежегодно будет сдаваться одна подлодка типа "Реис". Таким образом поставка всех шести ДЭПЛ завершится к 2030 году.

"Все участвующие стороны продемонстрировали высокий уровень готовности к сотрудничеству с самого начала программы – это единственный способ реализовать проекты такого масштаба в установленные сроки и с соблюдением стоимости", – отметил исполнительный вице-президент по подводным лодкам TKMS Кристиан Рогге.

Подводные лодки типа "Реис" достигают в длину 68,35 метра при водоизмещении 1850 тонн. За счет использования ВНЭУ субмарина может двигаться без всплытия до 17 дней. Скорость в подводном положении – до 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров. Вместимость – 40 человек.

Головную субмарину "Пири-реис" вооружили тяжелыми 533-мм американскими торпедами Mk.48 и немецкими торпедами DM2A4, противокорабельными ракетами "Гарпун" и минами. Последующие подлодки серии получают торпеды турецкой разработки "Акия" и местные противокорабельные ракеты "Атмака".