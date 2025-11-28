Войти
Flotprom

Турецкий флот получил вторую субмарину с анаэробным двигателем

471
0
0

На военно-морской верфи Gölcük (GNSY) состоялась церемония передачи ВМС Турции дизель-электрической подлодки "Хызыр-реис" (Hizir Reis). Как уточняет Naval Today, это вторая субмарина класса "Реис" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) из шести заказанных для турецкого флота.

Подлодка названа в честь Барбароссы Хызыра Хайреддин-паши – османского корсара, флотоводца и вельможи. В XVI веке, командуя корсарским флотом, стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи. ДЭПЛ "Хызыр-реис" заложили в 2017 году и спустили на воду в мае 2023 года.

ДЭПЛ "Хызыр-реис", Турция

Turkish Ministry of Defense


Программа закупки шести субмарин с анаэробными двигателями для ВМС Турции стартовала еще в 2009 году. За основу взят модифицированный проект "Тип-214TN", разработанный немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Реализация программы отстает от изначального графика более чем на шесть лет. Производство головной ДЭПЛ "Пири-реис" началось в 2015 году. Подлодку спустили на воду в марте 2021 года и планировали передать флоту в 2022 году, но ходовые испытания начались только в декабре 2022 года, а передача турецкому флоту состоялась в октябре 2024 года. Планируется, что теперь ежегодно будет сдаваться одна подлодка типа "Реис". Таким образом поставка всех шести ДЭПЛ завершится к 2030 году.

"Все участвующие стороны продемонстрировали высокий уровень готовности к сотрудничеству с самого начала программы – это единственный способ реализовать проекты такого масштаба в установленные сроки и с соблюдением стоимости", – отметил исполнительный вице-президент по подводным лодкам TKMS Кристиан Рогге.

Подводные лодки типа "Реис" достигают в длину 68,35 метра при водоизмещении 1850 тонн. За счет использования ВНЭУ субмарина может двигаться без всплытия до 17 дней. Скорость в подводном положении – до 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров. Вместимость – 40 человек.

Головную субмарину "Пири-реис" вооружили тяжелыми 533-мм американскими торпедами Mk.48 и немецкими торпедами DM2A4, противокорабельными ракетами "Гарпун" и минами. Последующие подлодки серии получают торпеды турецкой разработки "Акия" и местные противокорабельные ракеты "Атмака".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
США
Турция
Продукция
Mk.48
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
ВНЭУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 12:21
  • 11665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 11:55
  • 2
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 28.11 11:34
  • 5
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 28.11 05:13
  • 12
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 28.11 01:32
  • 1
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 28.11 00:13
  • 4
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 21:00
  • 1
Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения
  • 27.11 20:50
  • 1
Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)
  • 27.11 20:15
  • 4
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»