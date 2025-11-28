Польша запланировала увеличить выпуск 155-мм снарядов в 30 раз

Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155-мм в 30 раз, заявил вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на форуме по вопросам местного самоуправления в Закопане.

Польша планирует значительное наращивание производства артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм в тридцать раз в ближайшие годы, передает ТАСС.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил на форуме в Закопане, что подобный рост станет возможен после принятия закона о создании новых заводов.

На строительство трех заводов в стране уже предусмотрено 3 млрд злотых. Эти инвестиции, по словам Косиняка-Камыша, дадут Польше полную независимость в обеспечении армии необходимыми боеприпасами. Ожидается, что запуск новых предприятий устранит зависимость Польши от зарубежных поставок снарядов.

Глава Минобороны также напомнил, что производитель MESKO, входящий в польский оборонный холдинг PGZ, за последние два года увеличил объем производства малокалиберных боеприпасов с 50 до 250 млн единиц в год.

