Путин указал на революцию России в области БПЛА

Путин: Россия совершила революцию в сфере БПЛА

Россия совершила революцию в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 27 ноября сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Ну и теперь, разумеется, мы очень многое сделали, просто, я полагаю, можно сказать, это революция для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

По словам российского лидера, он не считает, что отечественные производственные мощности переразмеренны. При этом государство удовлетворяет не только свои потребности в технике, но и поставляет на экспорт в другие страны.

В ходе той же встречи глава государства отметил, что Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях спецоперации. Он уточнил, что приоритетным направлением экспорта является авиационная техника, в частности самолеты и вертолеты.

25 ноября генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что производство оружия и боеприпасов в России увеличилось в несколько раз по ряду позиций, а по некоторым — в десятки раз. Он также уточнял, что в настоящее время ни одна страна в мире не производит столько снарядов и авиационных бомб, сколько Россия.