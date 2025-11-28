Войти
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Путин: Россия должна удовлетворять потребности оборонного комплекса во время СВО

Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях спецоперации. Об этом 27 ноября заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Бишкек.


«В условиях проведения специальной военной операции по каким-то компонентам у нас возможности сейчас не так велики. <...> То есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности. По отдельным направлениям мы полностью это делаем, полностью. Я не считаю, что наши производственные мощности переразмеренны», — сказал он.

По словам Путина, Россия не только удовлетворяет свои потребности в сфере обороны, но даже экспортирует вооружения в разные страны. Приоритетным направлением экспорта является авиационная техника, в частности самолеты и вертолеты.

В этот же день Путин предложил запустить масштабную программу перевооружения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российским оружием. По словам президента, Россия планирует дальнейшее взаимодействие с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Отмечается, что в настоящий момент приоритетными направлениями развития являются повышение боеспособности национальных контингентов и улучшение управления коллективными силами.

Ранее в этот день сообщалось о планируемых учениях ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер», которые пройдут в Белоруссии в октябре в 2026 году. Отмечалось, что Киргизия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с минобороны Белоруссии и укрепит сотрудничество между государствами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Киргизия
Россия
Компании
ОДКБ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
