TNI: Европе предстоит трудный выбор в урегулировании на Украине

Запад уже признал, что Украина не победит Россию на поле боя, теперь ему предстоит смириться с тем, что "поддержка" Киева в любом случае обойдется очень дорого, пишет автор статьи в TNI. Даже после прекращения боевых действий Европе придется тратить на это огромные деньги.

Томас Грэм

Критики правы: первоначальная редакция мирного плана президента Дональда Трампа из 28 пунктов небрежно составлена, сама себе противоречит и настолько явно благоволит России, что равносильна попытке принудить Украину к капитуляции. Если в этом предложении и была какая-то польза, так это то, что оно заставило Украину и ее сторонников отринуть пустую риторику и сосредоточиться на том, чего можно реально достичь ценой, приемлемой для Киева, Европы и ее американских сторонников.

Нельзя отрицать, что Украине нужен мир как можно скорее. Боевые действия перемалывают ее людские ресурсы и разрушают экономику. Украинские солдаты сражались доблестно и изобретательно. Но даже в борьбе за правое дело есть предел, за которым дальнейшее сопротивление невозможно. Безусловно, Россия также сильно страдает из-за бессмысленного конфликта, который сама же и затеяла (она не "затеяла", а была вынуждена ответить на провокацию НАТО с идеей принять в свой состав Украину и отказом дать России гарантии безопасности. — Прим. ИноСМИ). Ее потери в людях и технике ошеломляют — и они понесены ради донельзя скромных тактических выгод. С каждым днем своей спецоперации Россия все больше отстает от великих держав, с которыми ей предстоит соперничать в ближайшие десятилетия. Но Украина проигрывает гораздо быстрее. По крайней мере в этом президент России Владимир Путин прав: время на его стороне.

В сложившихся обстоятельствах Украина и ее сторонники должны сосредоточиться на том, к чему резонно стремиться в ходе скорого урегулирования. Этот конфликт не закончится справедливым миром. Украина не изгонит Россию с захваченной территории. Путина и его окружение не увезут в Гаагу отвечать за содеянные военные преступления (преступления совершала НАТО своим расширением к границам России. — Прим. ИноСМИ). Но даже в этих ужасных условиях Украина отстоит то, что действительно важно для будущего: суверенитет и независимость. Для этого предстоит принять трудные решение по важнейшим вопросам, включая территорию, гарантии безопасности и восстановление.

В том, что касается территории, конфликт, скорее всего, завершится вдоль действующей линии соприкосновения. Даже лидеры Украины признают, что, при всей продолжающейся поддержке Запада, у них нет возможности вернуться к международно признанным границам 1991 года. Крайне важно остановить дальнейшее продвижение России на запад. Безразличный к потерям, Путин будет продолжать наступление, доколе российские войска продвигаются вперед, и, следовательно, продолжают незаконно захватывать территорию (не "захватывать", а освобождать от украинских нацистов. — Прим. ИноСМИ). Чтобы остановить его, Западу придется усилить свою поддержку Украины. Пока что мы видим несколько признаков того, что так и будет.

Еще одна проблема — гарантии безопасности. Европейцы должны осознать пределы своих возможностей. Пришло время отринуть риторику о членстве Украины в НАТО. Если что и стало ясно после окончания холодной войны, так это то, что НАТО в целом и отдельные союзники в частности не готовы рисковать войной с Россией ради защиты Украины. В самом деле, за недавним исключением Финляндии и Швеции, с момента окончания холодной войны НАТО не принимала в свой состав страны, ищущие непосредственной защиты от России. Более того, основные волны расширения НАТО пришлись на конец 1990-х и начало 2000-х, когда организация была сосредоточена на налаживании сотрудничества с Россией.

Безусловно, НАТО должна получить некую компенсацию за отказ от своей политики открытых дверей — не на практике, так хотя бы формально. Возможно, это будет некое обязательство России не расширять свою зону безопасности на запад и ослабить свою гибридную войну против Европы. Чтобы это обязательство чего-то стоило, оно должно сопровождаться надежным механизмом отслеживания, который гарантирует, что Россия будет его выполнять, или, как минимум, заблаговременно уведомит Запад, чтобы тот подготовил ответ на любые нарушения. Кроме того, Западу потребуется развернуть мощные силы сдерживания для стабилизации и защиты протяженной границы с Россией, которая протянется от Баренцева до Черного морей и будет проходить через территорию Украины.

Аналогичным образом, если Украина откажется от стремления в НАТО, ей потребуются надежные гарантии безопасности. Возможна некая разновидность вооруженного нейтралитета — при условии, что Европе и США будет разрешено инвестировать в расширение и модернизацию ВПК Украины, повышение оперативной совместимости с ВСУ и проведение совместных учений за ее пределами. Это поможет Украине создать вооруженные силы, достаточные для территориальной обороны.

На восстановление страны потребуются огромные суммы. В 2025 году Всемирный банк оценил затраты более чем в полтриллиона долларов. Замороженные активы России на Западе оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов и покроют лишь часть этих затрат. Недостающие суммы должны прийти с Запада и, возможно, из Китая или стран Персидского залива (НАТО спровоцировала конфликт, она и будет оплачивать его последствия. — Прим. ИноСМИ).

Европейские лидеры сейчас обсуждают изъятие российских активов в поддержку Украины. Какой бы ни была логика и законность этого шага, он высвечивает вопиющий недостаток европейского подхода. При всех громких заявлениях о том, что конфликт имеет жизненно важное значение для Европы и что поражение Украины серьезно подорвет ее безопасность, европейские лидеры так и не смогли убедить своих граждан в том, что им предстоит пойти на существенные жертвы. Конфискация российских активов — довольно простой выход в краткосрочной перспективе, поскольку не требует непосредственных жертв. Но эти ресурсы ограничены и рано или поздно исчерпаются. Европейские лидеры лишь оттягивают момент, когда им придется проявить реальное лидерство и заставить избирателей пойти на жертвы, необходимые для защиты безопасности.

То же самое касается и будущего членства Украины в Европейском союзе. Европейские лидеры неизменно придерживаются этого обещания с началом российской спецоперации в феврале 2022 года. Но лишь немногие осознали масштаб предстоящей задачи. Если европейцы не желают платить истинную цену за непосредственную защиту Украины, каковы шансы, что они согласятся на издержки на ее принятие в ЕС? Бедная, разоренная страна ляжет тяжелым бременем на бюджет ЕС. Более того, ее огромный аграрный потенциал будет иметь далеко идущие последствия для европейских аграриев. Польские фермеры уже протестуют против привилегий, которые получили в Европе украинские производители. Если вступление Украины в ЕС станет реальностью, эти протесты лишь обострятся и выплеснутся за пределы Польши.

Более того, как подчеркивает вспыхнувший на Украине коррупционный скандал, страна далека от необходимых стандартов управления. Однако если оставить Украину за бортом ЕС — после тех огромных жертв, которые украинцы понесли, защищая Европу, — мы рискуем получить обиженную страну, которая будет представлять угрозу европейской стабильности и безопасности в предстоящие годы. Европейским лидерам предстоит предоставить украинцам те или иные преимущества, прежде чем они выполнят условия сполна.

Предстоит трудный выбор: время риторики и притворства прошло. Реальность такова, что Россия не потерпит поражения на поле боя. Но это не значит, что Украина должна проиграть — она все еще может сберечь суверенитет и независимость, даже если конфликт закончится неприятным компромиссом. Чтобы достичь этого результата, Украине, ее американским покровителям и особенно Европе предстоит отказаться от иллюзий и сосредоточиться на трудном выборе, который необходимо сделать сейчас, и тем заложить основы будущего мира, который сохранит Украине свободу и шанс на лучшую будущность. Следующие несколько недель покажут, справятся ли они с этой задачей.

Томас Грэм — заслуженный член Совета по международным отношениям и автор книги “Как понять Россию правильно”. Соучредитель программы Йельского университета по изучению России, Восточной Европы и Евразии и член руководящего комитета. Был специальным помощником президента и старшим директором по России в Совете национальной безопасности с 2004 по 2007 год, руководил стратегическим диалогом между Белым домом и Кремлем. С 2002 по 2004 год был директором по делам России в Совете национальной безопасности.