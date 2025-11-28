Индия заинтересована в успехе плана Трампа по Украине (The Indian Express, Индия)

Indian Express: Индия заинтересована в улучшении отношений между США и Россией

Нью-Дели заинтересован в улучшении отношений между Кремлем и Белым домом, пишет The Indian Express. Хотя некоторые считают, что противостояние двух сверхдержав будет вечным, в Индии хорошо знают историю — и ждут новой оттепели.

Если между Вашингтоном и Москвой будет достигнута договоренность, Дели станет проще выстраивать связи с обеими странами.

Ч. Раджа Мохан (C. Raja Mohan)

Мирный план Трампа дает возможность по-новому взглянуть на то, что уже давно кажется невозможным — российско-американское партнерство. Москва и Вашингтон в ссоре уже почти два десятка лет, многие страны предположили, что их вражда экзистенциальна. Трамп не согласен с этим. Похоже, он хочет перевести двусторонние отношения в другое русло.

Его мирный план по Украине может иметь далеко идущие последствия. Среди них реинтеграция России в мировую экономику, приглашение Москвы обратно в группу G7 и начало обширного экономического партнерства между США и Россией. Формула мира Трампа из 28 пунктов отражает ключевые требования России: уступка восточной Украины и Крыма, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее вооруженных сил.

Трамп поддержал эти предложения, предъявив Киеву ультиматум: принять решение немедленно или лишиться всей военной помощи. Инициатива потрясла Европу, разозлила Украину и вызвала мощную критику в США. Вашингтон и Киев провели в воскресенье переговоры, чтобы сгладить противоречия, и обе стороны сообщили о прогрессе. Однако остаются сложные вопросы, такие как территориальная целостность Украины, право на самооборону и гарантии безопасности, которые должны предоставить США и Европа.

Требование Трампа о скорейшем урегулировании прозвучало на фоне усиливающейся на Украине усталости от войны и ослабления внутренних позиций президента Владимира Зеленского. Европа демонстрирует неповиновение, несмотря на неспособность заполнить вакуум, образовавшийся после прекращения военной помощи США по приказу Трампа.

В Америке негативная реакция возникла незамедлительно и оказалась существенной. У России мало друзей в Вашингтоне, если не считать Трампа. В свой первый срок он бросил вызов двухпартийному консенсусу по поводу России и заплатил высокую цену: его стали называть марионеткой Кремля и даже пытались подвергнуть импичменту. Тем не менее в течение четырех лет, что он был не у власти, Трамп продолжал настойчиво придерживаться своих позиций и продолжает до сих пор, вернувшись в Белый дом.

Хотя большинство внешнеполитического истеблишмента рассматривает мирный план как миротворчество, часть движения MAGA утверждает, что США должны самоустраниться от запутанных конфликтов в Европе, а в особенности — конфликта на Украине. Для Трампа это непростая задача: он хочет преодолеть сопротивление в Вашингтоне, убедить Киев ограничить суверенитет и уговорить Европу поддержать мирную сделку с Москвой. Однако даже после достижения всех этих целей ему придется вести трудные переговоры с Путиным. И чем больше он станет склоняться в сторону Украины и Европы, тем труднее ему будет найти точки соприкосновения с Москвой.

Кремль считает, что время на его стороне. Он исходит из того, что позиции Украины будут ослабевать по мере продолжения военных действий, и ожидает углубления внутриевропейских и трансатлантических разногласий.

Независимо от того, добьется Трамп успеха или нет, его нестандартное мышление порождает более важные вопросы евразийской геополитики и последствий для Индии. Критики называют попытки сближения Трампа наивными, но его логика действий следует старой западной идее, по которой нельзя допускать доминирования какой-либо одной державы или коалиции стран в Евразии. Сегодня это означает ослабление крепнущих связей России с Китаем. Вооруженный конфликт на Украине только усилил эти связи. Отрезанная от Запада после присоединения Крыма в 2014 году и полностью подорвавшая отношения с ним с началом военной операции в 2022 году, Россия решительно повернулась к Пекину, который теперь является ее главным экономическим партнером, потребителем энергии, поставщиком технологий и геополитическим спонсором.

Трамп хочет обратить эту тенденцию вспять. По его мнению, реинтеграция России в мировую экономику, углубление двустороннего торгового и технологического сотрудничества, а также возвращение Москвы на важнейшие площадки геополитических переговоров — инструменты, которые ослабят зависимость России от Пекина.

Надежна ли эта стратегия? Скептики отмечают, что у России мало причин доверять США, учитывая нестабильность американской политики. Даже если Путин видит в Трампе конструктивного собеседника, у российского истэблишмента все равно сохраняются сомнения в том, что Вашингтон сможет долгое время соблюдать договоренности с Москвой.

Оптимисты в противовес этому утверждают, что даже ограниченное сближение с США значительно расширит пространство для маневра и укрепит положение России как независимой великой державы, а не младшего партнера Китая. Несмотря на успехи на поле боя, Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами, и оттепель в отношениях с Западом была бы ей чрезвычайно полезна. Возвращение в G8 и признание Западом прав страны в сфере безопасности укрепило бы позиции Москвы как одного из центров архитектуры безопасности Европы и определения мировой политики.

Для Индии этот сдвиг имеет важное значение. У Дели вызывает тревогу идея "G2" — формата почкитайско-американского совместного господства над Азией. В то же время, Индию гораздо меньше беспокоит "E2", или формат сотрудничества США и России в Европе. Любая договоренность между Москвой и Вашингтоном облегчит выстраивание отношений Индии с той и с другой страной. Индия хотела бы, чтобы конфликт между Россией и Западом закончился как можно скорее.

Тем не менее Дели никогда не придерживался мнения, что Россия и Америка являются вечными врагами и что Москва всегда будет поддерживать Индию против Запада. Индия помнит, что США и Советский Союз были военными союзниками во время Второй мировой войны, что Советский Союз стремился к глобальной дуополии с США в 1970-х годах и что постсоветская Россия в 1990-х годах была настолько сосредоточена на интеграции с Западом, что находила очень мало времени для Индии. Точно так же Дели не может игнорировать негативные последствия сегодняшнего российско-китайского альянса для своей безопасности.

Ключевое значение для Индии имеет понимание, что отношения между США, Россией и Китаем очень изменчивы. Дели должен быть готов к возможному улучшению отношений между Россией и США. Индия должна признать, что Россия может стать "государством-маятником" в вопросе формирования евразийской геополитики. У Индии нет оснований придерживаться сентиментальных или идеологизированных позиций по спорным вопросам сотрудничества между великими державами.

Дели также замечает один парадокс. В то время как Трамп стремится к примирению с Россией, его администрация вводит карательные пошлины против Индии за закупки российской нефти. Но такие противоречия присущи геополитике. Приоритет Индии в том, чтобы не ввязываться в соперничество великих держав. Усиление национальной мощи должно оставаться единственным критерием, определяющим ее дипломатию.

Автор статьи — пишущий редактор The Indian Express, заслуженный профессор Института американских исследований при Международном университете имени Джиндала. Он также возглавляет кафедру азиатской геополитики в Совете по стратегическим и оборонным исследованиям.