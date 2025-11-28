Войти
Новые подлодки для Польши поставит шведская Saab

432
0
0

В среду, 26 ноября, власти Польши объявили, что выбрали шведскую компанию Saab в качестве предпочтительного поставщика по программе Orka, которая предполагает постройку трех дизель-электрических подлодок нового поколения. Как уточняет Navy Recognition, Варшава предпочла субмарины класса A26 "Блекинге", спроектированные с воздухонезависимой энергетической установкой.

Правительство Польши заявило, что предложение Saab, поддержанное шведскими властями, соответствует всем эксплуатационным, производственным и плановым требованиям, указанным в тендере. Контракт пока не подписан, и ожидается, что переговоры продолжатся до 2026 года. Представители Saab и польские официальные лица подтвердили, что начат новый этап планирования закупок и межправительственной координации.

Закладка ДЭПЛ "Блекинге", Швеция

Saab


Отмечается, что предложение Saab оказалось наиболее комплексным среди шести претендентов. Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что решающими факторами стали сроки поставки, адаптация к условиям Балтийского моря, боевой потенциал и возможности промышленного сотрудничества. Он оценил стоимость контракта примерно в 10 млрд злотых (2,36 млрд евро или 2,73 млрд долларов).

Глава польского военного ведомства выразил желание заключить коммерческий контракт не позднее второго квартала 2026 года. Ожидается, что первую подлодку типа A26 поставят ВМС Польши в 2030 году. При этом Стокгольм обязуется передать Варшаве подлодку класса "Готланд": с 2026 года на ней начнется обучение польского персонала, а в 2027 году она прибудет в Польшу.

Кроме того, Швеция согласилась закупить ряд вооружений польского производства и оказать поддержку судостроительным заводам, чтобы они обеспечили долгосрочное техническое обслуживание и ремонт польского флота.

Программа Orka оставалась одним из приоритетов плана технической модернизации Вооруженных сил Польши с 2013 по 2022 годы. Первоначально планировали закупить от трех до четырех подводных лодок. Предполагалось, что уже к 2022 году ВМС получат новые субмарины, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности. Однако процесс закупки раз за разом откладывался.

Разработка шведских ДЭПЛ нового поколения стартовала в 2015 году. Головную подлодку класса A26 "Блекинге" заложили в июле 2022 года. Ее корпус достигает в длину 65 метров, водоизмещение в надводном положении – 2000 тонн. Оснащенная воздухонезависимой силовой установкой, субмарина сможет обходиться без всплытия до 18 дней. Экипаж – 26 человек. Дополнительно на борту смогут разместиться до девяти человек.

Помимо торпед и мин, субмарины типа A26 оснастят различными подводными беспилотными аппаратами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Швеция
