Главком ВМФ отметил значительный рост возможностей морской пехоты в 2025 году

Моисеев: морская пехота значительно нарастила свои возможности в 2025 году

Морская пехота России существенно усилила свои возможности в составе всех флотов в 2025 году. Об этом 27 ноября сообщил главком Военно-морского флота (ВМФ) Александр Моисеев.

«Наращиваются возможности. И [по итогам] 2025 года будет значительное наращивание в составе всех флотов», — сказал Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

Он также выразил уверенность, что морская пехота внесет значительный вклад в победу в специальной военной операции (СВО).

В этот же день военнослужащие отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова 810-й бригады морской пехоты провели тактическую подготовку штурмовиков на полигоне в Курском приграничье. По словам корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой, морпехи готовят штурмовиков, которые расширяют буферную зону в Сумской области. Сейчас на полигоне отрабатывают действия боевой тройки с отходом при поддержке пулеметчика.