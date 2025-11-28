Войти
Швейцария рассматривает возможность двухэтапной закупки истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 ноября. Швейцария рассматривает возможность поэтапной закупки истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" компании Lockheed Martin, что позволит уложиться в выделенный на программу бюджет.

Как сообщает издание Blick, правительство Швейцарии рассматривает возможность реструктуризации закупки F-35A в два этапа, сократив первоначальный заказ (36 ед.) до 30 ед. с возможностью закупки еще до 10 F-35A после того, как стоимость программы и введенные США тарифы станут более ясными.

Отмечается, что данный шаг позволит Берну уложиться в сумму 6 млрд. швейцарских франков, одобренную на референдуме 2020 года, и одновременно начать давно запланированное обновление ВВС страны на фоне роста бюджетных расходов.

Согласно информации Blick, продвигаемый министром обороны Мартином Пфистером подход призван удержать программу в рамках потолка в 6 млрд. швейцарских франков, так как Вашингтон сигнализирует о том, что первоначальная фиксированная цена на 36 самолетов больше не может быть гарантирована из-за инфляции, проблем с цепочкой поставок и новых американских пошлин.

Как уже сообщал ЦАМТО, Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии 19 сентября 2022 года сообщило, что национальный директор по вооружениям Мартин Зондереггер и руководитель программы закупки F-35A Дарко Савич подписали контракт на поставку 36 самолетов F-35A "Лайтнинг-2". Власти США подписали соглашение о закупке ранее.

Общая стоимость закупки составляет 6,035 млрд. швейцарских франков, что является максимальной суммой, одобренной жителями Швейцарии в ходе референдума. Как планируется, поставка истребителей будет выполнена в период с 2027 по 2030 гг. Самолеты должны заменить устаревшие F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E/F "Тайгер-2".

Решение о закупке F-35A было основано на всесторонней технической оценке предложений четырех кандидатов, включая Германию ("Тайфун" компании Airbus), Францию ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed-Martin). На момент подачи заявок в феврале 2021 года затраты на закупку были оценены в 5,068 млрд. швейцарских франков, что существенно ниже выделенного бюджета в 6 млрд. швейцарских франков.

Помимо самолетов, стоимость закупки включает специальное оборудование, оружие и боеприпасы, логистический пакет, системы планирования операций, системы обучения и начальную подготовку личного состава. Кроме того, включены расходы на интеграцию истребителей в систему командования и боевого управления, сопутствующие услуги, риски, инфляцию в стране-производителе (США), а также НДС.

Глава программы Air2030 Питер Винтер и руководитель программы F-35 Дарко Савич также подписали компенсационное соглашение с корпорацией Lockheed Martin, которое создает основу для заключения американским производителем офсетных соглашений с предприятиями швейцарской промышленности. Таким образом, швейцарские компании должны получить заказы на сумму около 2,9 млрд. швейцарских франков.

Швейцария закупает самолеты по программе "Иностранные военные продажи" (FMS) у правительства США, которое само заключает контракты с компанией-производителем Lockheed Martin.

Кроме того, Швейцария и США согласовали конкретный пункт и подписали отдельную декларацию, которая предусматривает, что стоимость закупки является фиксированной.

Тем не менее, на текущий момент швейцарские власти признают, что представленная общественности финансовая схема больше не отражает реальную ситуацию в рамках программы "Иностранных военных продажи", которая зависит от инфляции, что требует корректировок программы. Текущие сценарии превышения лимита варьируются от 0,75 до более чем 1 млрд. швейцарских франков, что делает любой запрос на дополнительное кредитование сверх установленного референдумом потолка политически чувствительным.

Напомним, что разногласия в парламенте Швейцарии по проекту закупки самолетов F-35A усилились после того, как президент США Дональд Трамп 1 августа 2025 года ввел 39-процентную пошлину на швейцарский импорт. Законодатели левого толка предупредили, что эта мера может привести к дополнительным расходам до 1,3 млрд. долл. В то же время, сторонники проекта утверждают, что отмена контакта на F-35A нанесет ущерб торговым отношениям между Швейцарией и США и задержит давно назревшую модернизацию ВВС Швейцарии.

