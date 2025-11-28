Первый полет второго российского МС-21 прошел успешно

Летчик-испытатель Григорьев: первый полет российского МС-21 прошел успешно

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Первый полет в рамках сертификации второго импортозамещенного самолета МС-21 с российскими системами прошел успешно, самолет полностью соответствует сертификационным требованиям, рассказал выполнявший полет летчик-испытатель Николай Григорьев.

Ранее во вторник "Ростех" сообщил, что второй импортозамещенный самолет МС-21 с российскими системами приступил к летным сертификационным испытаниям в Жуковском, была протестирована устойчивость и управляемость лайнера.

"Полет был посвящен устойчивости и управляемости в комплектации с полностью отечественными приводами, агрегатами и тормозной системой. Полет прошел успешно, подтверждены все базовые характеристики самолета МС-21, которые мы получили при базовой сертификации. Самолет ничем не уступает импортным приводам и в обследуемой области полностью соответствует требованиям сертификационного базиса", - сообщил летчик-испытатель, слова которого приводятся в видео в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Системы самолета вели себя штатно, препятствий к дальнейшему проведению сертификационных полетов не обнаружено. Самолет показал себя с очень хорошей стороны", - приводится в видео комментарий ведущего инженера по летным испытаниям ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Олега Березина.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.