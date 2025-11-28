Войти
ЦАМТО

Индия планирует приобрести дополнительно пять комплектов ЗРС С-400 "Триумф"

416
0
0
Нарендра Моди на фоне комплекса ПВО С-400
Нарендра Моди на фоне комплекса ПВО С-400.
Источник изображения: Интернет

ЦАМТО, 27 ноября. На встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина, запланированной на 5 декабря, будет обсуждаться вопрос приобретения пяти дополнительных комплектов ЗРС С-400 "Триумф", которые отлично зарекомендовали себя в ходе операции "Синдур".

Об этом изданию The Times of India сообщили источники, знакомые с данным вопросом.

Тем не менее, как отметил один из источников, Индия пока не приняла решение о приобретении двух-трех эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57, которые Москва активно продвигает в противовес американским F-35 "Лайтнинг-2".

Тем временем, возглавляемый премьер-министром комитет по безопасности (CCS) в ближайшее время должен одобрить план по модернизации первой партии из 84 истребителей Су-30МКИ стоимостью 63 млрд. рупий (всего на вооружении ВВС Индии состоит 259 Су-30МКИ).

В эту среду комитет одобрил закупку большого количества ракет для ЗРС С-400 на сумму 100 млрд. рупий (свыше 1,1 млрд. долл.) с дальностью перехвата 100, 200, 250 и 380 км для пополнения запасов, использованных в ходе боев с Пакистаном, а также для создания резервов.

"Министерство обороны также уже одобрило комплексный годовой контракт на техническое обслуживание ЗРС С-400. Россия создаст в Индии для них центр по техническому обслуживанию и ремонту", – сообщил источник издания.

Напомним, что Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года, третий – в феврале 2023 года. Системы были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем и Пакистаном.

Главы военных ведомств России и Индии Андрей Белоусов и Раджнат Сингх на полях встречи министров обороны стран ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта будут поставлены в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили проекты модернизации истребителей Су-30МКИ, а также закупку другой критически важной военной техники в сжатые сроки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
