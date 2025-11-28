Elbit Systems модернизирует ОБТ "Меркава" ВС Израиля

ЦАМТО, 27 ноября. Компания Elbit Systems Ltd. объявила о заключении с Минобороны Израиля контрактов на выполнение работ по модернизации основных боевых танков (ОБТ) "Меркава" ВС страны.

Общая стоимость заказов составила около 210 млн. долл. Работы будут выполняться в течение шести лет.

В рамках заключенных контрактов Elbit Systems проведет масштабное обновление радиоэлектронного оборудования танков для продления срока их службы, а также модернизацию и усовершенствование ряда бортовых систем. В их числе высокопроизводительные легкие электронно-оптические панорамные прицелы с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающие ведение наблюдения в дневное и ночное время, а также расширенные возможности обнаружения, захвата и сопровождения целей в быстро меняющихся боевых условиях. Контракты также включают поставку запасных частей и предоставление комплексных услуг по техническому обслуживанию танков.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель (Буци) Махлис, Elbit Systems является ключевым партнером Министерства обороны Израиля и ВС Израиля в развитии их технологических возможностей. Новые контракты отражают приверженность компании в предоставлении передовых решений, повышающих боевую эффективность и живучесть бронетехники ВС Израиля.

Соглашение заключено на фоне ускоренного усиления Израилем парка наземной боевой техники в условиях продолжающегося конфликта в секторе Газа. В августе 2025 года Израиль одобрил программу ускорения производства бронетехники стоимостью 1,5 млрд. долл., направленную на расширение производства танков "Меркава", бронетранспортеров "Эйтан" и "Намер", а также других специальных машин.