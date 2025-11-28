Швеция планирует закупить дальнобойные ракетные системы для «сдерживания» РФ

Источник изображения: topwar.ru

Продолжительное время сохранявшая «нейтралитет» Швеция после вступления в НАТО активно перевооружается в рамках захлестнувшей большинство стран Европы подготовки к «неизбежному нападению» России. Ни о каких сугубо оборонительных программах речи даже не идет. Европейцы усиленно готовятся к войне с РФ, которая, как ранее заявил министр обороны ФРГ Писториус, может начаться уже в ближайшие годы.

Министерство обороны Королевства Швеция объявило о планах закупки дальнобойных ракетных систем, способных поражать территорию России на дальности до двух тысяч километров. Расстояние между Стокгольмом и Москвой составляет по прямой чуть больше 1200 километров.

Правда, это означает, что и территория Швеции общей площадью 41 285 км² (менее площади Московской области) находится в зоне поражения ВС РФ, в том числе под прицелом РВСН. Но об этом власти свежеиспеченного члена НАТО предпочитают умалчивать, демонстрируя откровенно «страусиную» политику своим гражданам.

Агентство Reuters приводит высказывание главы шведского Минобороны Паля Джонсона, который прямо заявил, что дальнобойные средства поражения необходимы для «сдерживания российской угрозы». Когда Москва угрожала Стокгольму, он уточнять не стал, но отметил:

Россия активно наращивает свои возможности в дальнобойных системах, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники с большой дальностью.

Военно-воздушные силы ВС Швеции уже разместили заказ на крылатые ракеты Taurus с дальностью поражения целей до 500 километров для оснащения истребителей Gripen. К слову, это шведско-немецкая разработка.

По словам Джонсона, в будущем могут быть рассмотрены закупки и других дальнобойных ракетных систем различного базирования. Каких именно, пока не сообщается. Известно лишь, что речь идет о крылатых ракетах.

Министр обороны подчеркнул, что у шведских военных должна быть возможность наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре глубоко в тылу противника. Для «сдерживания России» он призвал усилить ВС Швеции средствами ПВО, беспилотниками и спутниками-шпионами.

В ранее опубликованном докладе Вооруженных сил Швеции подчеркивается, что наращивание вооружений необходимо для установления долгосрочного контроля над Балтийским морем. В документе акцентируется внимание на укреплении противовоздушной и противоракетной обороны в районе операций НАТО с целью защиты собственных подразделений и усиления безопасности северного фланга альянса.