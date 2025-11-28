Войти
Военное обозрение

Швеция планирует закупить дальнобойные ракетные системы для «сдерживания» РФ

401
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Продолжительное время сохранявшая «нейтралитет» Швеция после вступления в НАТО активно перевооружается в рамках захлестнувшей большинство стран Европы подготовки к «неизбежному нападению» России. Ни о каких сугубо оборонительных программах речи даже не идет. Европейцы усиленно готовятся к войне с РФ, которая, как ранее заявил министр обороны ФРГ Писториус, может начаться уже в ближайшие годы.

Министерство обороны Королевства Швеция объявило о планах закупки дальнобойных ракетных систем, способных поражать территорию России на дальности до двух тысяч километров. Расстояние между Стокгольмом и Москвой составляет по прямой чуть больше 1200 километров.

Правда, это означает, что и территория Швеции общей площадью 41 285 км² (менее площади Московской области) находится в зоне поражения ВС РФ, в том числе под прицелом РВСН. Но об этом власти свежеиспеченного члена НАТО предпочитают умалчивать, демонстрируя откровенно «страусиную» политику своим гражданам.

Агентство Reuters приводит высказывание главы шведского Минобороны Паля Джонсона, который прямо заявил, что дальнобойные средства поражения необходимы для «сдерживания российской угрозы». Когда Москва угрожала Стокгольму, он уточнять не стал, но отметил:

Россия активно наращивает свои возможности в дальнобойных системах, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники с большой дальностью.

Военно-воздушные силы ВС Швеции уже разместили заказ на крылатые ракеты Taurus с дальностью поражения целей до 500 километров для оснащения истребителей Gripen. К слову, это шведско-немецкая разработка.

По словам Джонсона, в будущем могут быть рассмотрены закупки и других дальнобойных ракетных систем различного базирования. Каких именно, пока не сообщается. Известно лишь, что речь идет о крылатых ракетах.

Министр обороны подчеркнул, что у шведских военных должна быть возможность наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре глубоко в тылу противника. Для «сдерживания России» он призвал усилить ВС Швеции средствами ПВО, беспилотниками и спутниками-шпионами.

В ранее опубликованном докладе Вооруженных сил Швеции подчеркивается, что наращивание вооружений необходимо для установления долгосрочного контроля над Балтийским морем. В документе акцентируется внимание на укреплении противовоздушной и противоракетной обороны в районе операций НАТО с целью защиты собственных подразделений и усиления безопасности северного фланга альянса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 12:21
  • 11665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 11:55
  • 2
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 28.11 11:34
  • 5
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 28.11 05:13
  • 12
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 28.11 01:32
  • 1
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 28.11 00:13
  • 4
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 21:00
  • 1
Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения
  • 27.11 20:50
  • 1
Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)
  • 27.11 20:15
  • 4
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»