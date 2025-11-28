ЦАМТО, 27 ноября. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке. Ниже стенограмма выступления В.Путина приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемые друзья, коллеги!

С 1 января, как только что было сказано, 2026 года, председательство в ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель – общая ответственность". Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ и развивать сотрудничество наших государств на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки.

За прошедшее десятилетие Организация Договора о коллективной безопасности превратилась в авторитетную региональную структуру. ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на Евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц нашего объединения. С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене.

В этом контексте российская сторона предлагает провести в 2026 году в Москве в преддверии саммита ОДКБ международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. К участию в этом мероприятии планируем привлечь не только делегации государств членов, но и представителей дружественных нам стран, многосторонних структур и интеграционных объединений.

Конечно же, Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий. И именно в этом ключе планируем организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб. В их числе – очередные этапы регулярных учений: "Взаимодействие", "Эшелон", "Поиск". Полагаем, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны.

Многое предстоит сделать и для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере и особый акцент намерены сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Россия также будет всячески содействовать использованию коллективными силами новейших достижений военной медицины. Естественно, продолжим оказывать странам-участницам помощь в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, содействовать совместному предотвращению и реагированию на вспышки опасных заболеваний.

Рассчитываем повысить результативность работы, учрежденного в ОДКБ по инициативе России в 2021 году координационного совета по биобезопасности. Думается, стоило бы заслушать на нашей очередной встрече доклад его руководства о ситуации в этой сфере.

В ходе председательства планируем начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ. Будем стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму. С партнерами по организации, продолжим работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек, над пресечением каналов их финансирования.

В числе важнейших приоритетов деятельности организации хотел бы также отметить информационную безопасность. Российская сторона настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде. Считаем необходимым предпринять дополнительные меры по защите общего информационного пространства от таких угроз.

Безусловно, приложим все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия по борьбе с наркотрафиком. Продолжим проведение антинаркотической операции "Канал" с подключением заинтересованных международных участников.

В качестве перспективной задачи рассматриваем повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов. Например, считали бы своевременным учреждение Ассоциации аналитических центров стран ОДКБ по тематике международных отношений и безопасности.

Целесообразно сосредоточиться и на развитии межпарламентского сотрудничества для гармонизации национальных законодательств стран – членов организации.

Также с учетом растущего объема задач, стоящих перед нашим секретариатом и объединенным штабом ОДКБ, предлагаем активно заняться вопросами улучшения эффективности их работы, структурной оптимизации, гибкой адаптации к современным реалиям и, разумеется, созданием условий для привлечения высококвалифицированных кадров к совместной работе.

В заключение хочу выразить признательность Садыру Нургожоевичу Жапарову за гостеприимство и за ту огромную работу, которая была проведена в рамках организации под председательством Кыргызстана.

Хотел бы также еще раз пожелать успехов представителю Киргизии, заступившему на пост генерального секретаря ОДКБ. Конечно же, окажем ему все необходимое содействие.

Согласовано, что следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Будем рады видеть вас в российской столице.

Благодарю за внимание".