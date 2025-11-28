Второй МС-21 с российскими системами начал летные испытания

Как отметили в госкорпорации, этот борт 13 ноября выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 начал летные сертификационные испытания, сообщили в Ростехе.

"Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") приступил к полетам по программе сертификационных испытаний. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестирована устойчивость и управляемость лайнера с отечественными приводами системы управления", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, этот борт 13 ноября выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. Началу летных испытаний по программе сертификации предшествовали успешные полеты в рамках заводских доводочных испытаний.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, ведущих инженеров по летным испытаниям - бортовых операторов Олега Березина, Антона Кузнецова и Григория Кудряшова, а также летчика-испытателя 1 класса Авиарегистра России (подведомственная Росавиации организация) Николая Григорьева.

"Подключение второй машины к сертификационным полетам позволит интенсифицировать программу испытаний, которую в Жуковском проходит еще один опытный самолет МС-21, частично оснащенный новыми российскими системами и агрегатами. Наша основная задача - завершить весь объем испытаний по программе импортозамещения и получить соответствующее одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании", - отметил первый заместитель управляющего директора - директор инженерного центра ПАО "Яковлев" Анатолий Гайданский, слова которого приводятся в сообщении.

На самолете заменены комплектующие и системы импортного производства на отечественные, в частности, органы управления в кабине, приводы системы управления, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, комплексная система кондиционирования воздуха, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса, шины и другое.

О самолете

Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего будет запущено серийное производство, сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях.