"ОДК-Сатурн" разработал новый газотурбинный двигатель для морской техники

Сотрудники Нижегородского филиала Российского морского регистра судоходства (РМРС) приступили к освидетельствованию головного и первого серийного двигателей E70/8РД производства "ОДК-Сатурн". Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу классификационного общества.

Как уточнили в РМРС, двигатель E70/8РД создан конструкторским бюро "ОДК-Сатурн" (г. Рыбинск) в рамках расширения номенклатуры газотурбинной техники морского и промышленного применения в составе энергетических установок и агрегатов.

"ОДК-Сатурн"

Новый двигатель предназначен для газотурбинных энергетических агрегатов (ГТА) морского исполнения ГТА-8Р номинальной мощностью 8 МВт, номинальным напряжением 10 500 В и частотой тока 50 Гц.

Оборудование рассчитано на выработку электрической и тепловой энергии одним или несколькими ГТА на режимах автономной работы на выделенную нагрузку, а также параллельной работы с энергосистемой в условиях умеренного и холодного климата при установке на энергетических объектах в прибрежной зоне и на морские стационарные платформы.

"ОДК-Сатурн" специализируется на разработке и производстве газотурбинных авиадвигателей, а также энергогенерирующих и газоперекачивающих установок кораблей и судов.

В мае 2022 года сообщалось, что предприятие освоило серийное производство новых газотурбинных двигателей М55Р для российских фрегатов.