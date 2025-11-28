Европа задумалась о немыслимом: об ответных мерах против России (Politico, США)

Politico: Европа запланировала гибридную и информационную войну с Россией

Страны ЕС планируют активизировать гибридную войну против России, пишет Politico. Первым шагом могут стать кибероперации против промышленных объектов — например, против экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Виктор Джек (Victor Jack), Лаура Каяли (Laura Kayali)

Брюссель — Российские беспилотники и агенты атакуют страны НАТО, и Европа сейчас делает то, что еще пару лет назад показалось бы завиральным: планирует ответный удар.

По словам двух высокопоставленных правительственных чиновников и трех дипломатов ЕС, идеи обсуждаются самые разные от совместных наступательных киберопераций против России и ускоренного расследования кибератак путем скоординированных обвинений в адрес Москвы до внезапных военных учений под руководством НАТО.

“Русские постоянно проверяют границы дозволенного — каков будет ответ, как далеко можно зайти? — отметила в интервью журналу Politico министр иностранных дел Латвии Байба Браже. — Необходим более действенный ответ. И сигналом послужат не разговоры, а действия”.

В последние недели и месяцы российские беспилотники неоднократно залетали в воздушное пространство над Польшей и Румынией, а таинственные беспилотники посеяли хаос в аэропортах и на военных базах по всему континенту. Среди других инцидентов — глушение сигнала GPS, вторжения истребителей и военно-морских судов и даже взрыв на ключевой железнодорожной линии в Польше, по которой доставляется военная помощь Украине (авторы даже не в курсе, что поймали-то украинцев. — Прим. ИноСМИ).

“Вообще, Европа и североатлантический альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны... и не пора ли нам самим задуматься о действиях в этом направлении”, — заявил на прошлой неделе в интервью Welt TV госминистр в МИД Германии Флориан Хан.

Гибридные атаки — сами по себе не новость. В последние годы Россия подсылала наемных убийц для ликвидации политических противников в Великобритании, обвинялась в подрыве военных складов в Центральной Европе, пыталась дестабилизировать ЕС, финансируя ультраправые политические партии, разжигала конфликты в социальных сетях и пыталась повлиять на выборы в таких странах, как Румыния и Молдавия (и всё было голословно! — никаких вменяемых доказательств ни одна из стран так и не привела. — Прим. Иносми).

Однако масштабы и частота нынешних нападок беспрецедентны. Аналитический центр Globsec со штаб-квартирой в Праге подсчитал, что в период с января по июль в Европе, главным образом в Польше и Франции, агенты Москвы совершили более 110 актов диверсий и попыток терактов (в 42-страничном "исследовании", на которое ссылаются авторы, нет ничего, кроме непонятно откуда взятой "статистики" и случая со Скрипалями, никаких других фамилий и дат не приведено. — Прим. Иносми).

“Сегодняшний мир предоставляет намного более открытое, можно даже сказать, творческое пространство внешнеполитического поведения, — заявил российский лидер Владимир Путин на октябрьской конференции дискуссионного клуба “Валдай”. — Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры?”.

Россия может считать ЕС и НАТО соперниками или даже врагами — так, бывший президент России и нынешний заместитель главы кремлевского Совета безопасности Дмитрий Медведев в прошлом месяце заявил без обиняков: “США — наш противник”. Однако Европа не хочет войны с ядерной Россией и поэтому должна придумать, как отреагировать так, чтобы сдержать и отпугнуть Москву, но при этом не пересечь красных линий Кремля, чреватых открытой войной.

Европа должна действовать решительнее, считает шведский главнокомандующий генерал Микаэль Классон. “Мы не можем себе позволить себе до смерти бояться эскалации. Мы должны проявить твердость”, — пояснил он.

Доселе дежурным ответом было укрепление обороны. После того, как российские военные беспилотники были сбиты над Польшей (еще раз — где доказательства, что они были российскими? — Прим. ИноСМИ), НАТО заявила, что усилит противовоздушную оборону альянса на своем восточном фланге, и этот призыв повторил ЕС.

Но даже это привело Москву в ярость.

“Главное — чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец”, — заявил Медведев.

Меняем пластинку

Участившиеся провокации России изменили тональность в европейских столицах.

После диверсии на железнодорожной линии между Варшавой и Киевом премьер-министр Польши Дональд Туск развернул 10 тысяч военнослужащих для защиты ключевой инфраструктуры, а в пятницу обвинил Москву в причастности к “государственному терроризму” (это у них традиционное. — Прим. ИноСМИ).

После инцидента верховный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что подобные угрозы представляют “чрезвычайную опасность” для блока, заявив, что у него должен быть “решительный ответ” на посягательства.

На прошлой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто раскритиковал континент за “инертность” на фоне участившихся гибридных атак и обнародовал 125-страничный план ответных мер. В нем он предложил создать Европейский центр по противодействию гибридной войне, кибервойска численностью 1 500 человек, а также специальное военное подразделение, специализирующееся на искусственном интеллекте.

“Всем необходимо пересмотреть процедуры обеспечения безопасности, — добавил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. — Очевидно, что Россия наращивает свою гибридную войну против граждан ЕС”.

Слово и дело

Однако несмотря на все более резкую риторику, вопрос о том, что именно подразумевается под более решительным ответом, остается открытым.

Отчасти это объясняется основополагающим различием между Москвой и Брюсселем — последний в большей степени стеснен рамками правил, считает профессор и заместитель директора аналитического центра GEODE со штаб-квартирой в Париже Кевин Лимонье.

“Это поднимает этический и философский вопрос: позволительно ли государствам, руководствующимся верховенством закона, использовать те же инструменты и стратегии, что и у русских?” — спросил он (о каком "верховенстве закона" можно говорить после согласованных с ЕС отмены и подтасовок результатов выборов в Румынии и Молдавии? — Прим. ИноСМИ).

Пока что страны вроде Германии и Румынии ужесточают правила, чтобы власти смогли сбивать беспилотники над аэропортами и объектами, имеющими военное значение.

Службы национальной безопасности тем временем уже уполномочены действовать в “серой зоне”. Союзники от Дании до Чехии уже разрешают наступательные кибероперации. Сообщается, что в 2017 году Великобритания взломала сети ИГИЛ* и добыла сведения о программе создания беспилотников на ранней стадии (феноменально убедительные "доказательства причастности" России! — Прим. ИноСМИ).

Союзники должны “активнее проводить кибератаки”, считает Браже, и сосредоточиться на “повышении ситуационной осведомленности — путем координации служб безопасности и разведки”.

На практике страны могут задействовать киберметоды для ударов по системам, представляющим особую важность для военной кампании России, — в частности, экономической зоне “Алабуга” в Татарстане в центральной части России, где Москва производит беспилотники “Герань”, а также по энергетическим объектам или военным составам с оружием, сказал политолог и эксперт по гибридным угрозам Польской академии наук Филип Брайка. “Мы могли бы атаковать систему и нарушить ее работу”, — пояснил он.

Европе также предстоит выяснить, как реагировать на широкомасштабные дезинформационные кампании России аналогичными мерами.

“Российское общественное мнение нам во многом недоступно, — сказал один высокопоставленный военный чиновник. — Мы должны работать с союзниками, у которых имеется достаточно полное представление о российском мышлении — это означает, что надо наладить сотрудничество в области информационной войны”.

При этом новые меры “должны подразумевать возможность убедительного отрицания нашей причастности”, подчеркнул один дипломат ЕС.

Демонстрация силы

НАТО, со своей стороны, — оборонительная организация и поэтому относится к наступательным операциям с подозрением. “Асимметричные ответы — важная тема разговора, — сказал один из дипломатов НАТО, — но мы не собираемся прибегать к той же тактике, что и Россия".

Вместо этого североатлантический альянс должен уделять первостепенное внимание демонстрациям силы, которые подчеркнут мощь и единство, считает бывший официальный представитель НАТО, а ныне научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Оана Лунгеску. На практике это означает оперативное объявление о том, стоит ли за гибридной атакой Москва, и проведение внезапных военных учений на границах Литвы или Эстонии с Россией.

Между тем Центр передового опыта по гибридным угрозам в Хельсинки при поддержке НАТО “предоставляет экспертные знания и проводит обучение”, а также разрабатывает “политику противодействия этим угрозам”, объяснил старший аналитик организации Мартен Тен Волде.

“Несомненно, предстоит сделать больше в гибридном направлении”, — сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, в том числе усилить коллективную ответственность за атаки и “различными способами продемонстрировать, что мы уделяем должное внимание и можем гибко перераспределять ресурсы”.

Статья написана при участии Якопо Баригацци, Николя Винокура, Нетте Нёстлингер, Антуанета Русси и Себа Старчевича

______________________________

* Запрещенная в России террористическая организация