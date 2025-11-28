Европейцы встревожены ростом производства дальнобойных ракет в РФ

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе объявили об еще одной причине, по которой США настаивают на скорейшем принятии мирного плана Трампа по Украине, в том числе подталкивая к его одобрению на приемлемых для Москвы условиях европейских союзников Киева.

Недавно назначенный представителем Трампа по Украине министр армии США Дэниел Дрисколл пытался убедить европейских дипломатов в важности такого решения в ходе встречи за закрытыми дверями в Киеве. Представитель Белого дома заявил евродипломатам, что Россия вышла на рекордное производство дальнобойных ракет различного типа.

Их объем таков, что позволяет ей не только регулярно атаковать Украину, но и накапливать запасы. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на как всегда неназванных дипломатов, присутствовавших на встрече. Дрисколл предупредил, что РФ производит ракеты быстрее, чем успевает их запускать, и уже формирует постоянно растущий резерв. Нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы, считает министр армии США.

Источник изображения: topwar.ru

Присутствующие на встрече европейские дипломаты были впечатлены этим заявлением и сочли его тревожным, утверждает NYT. Источники американского издания подчеркнули, что именно цифры о росте ракетного производства России и рисках для украинской ПВО, которая уже не в силах отражать атаки ВС РФ, произвели на европейцев наиболее сильное впечатление.

Несмотря на критику американского плана, собеседники NYT признали, что описанная Дрисколлом динамика производства ракет в России выглядит «особенно тревожно», что усилило ощущение срочности заключения соглашения. При этом было высказано мнение, что таким образом США откровенно давят на европейцев, дабы те быстрее согласились на предложенный Вашингтоном вариант мирного плана.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что Россия существенно нарастила производство дальнобойных ракет различного типа, объемы их выпуска постоянно растут. По сведениям украинской военной разведки, озвученных нынешним летом, ежемесячно российская оборонка способна производить следующую номенклатуру ракет: «Искандер-М» – 60-70 штук; «Искандер-К» – 20-30 штук; «Кинжал» – 10-15 штук; X-101 – 60-70 штук; «Калибр» – 25-30 штук; X-32 – до 10 штук; «Оникс» – 25 штук; «Циркон» – 5 штук.

Это плюсом к уже немалому количеству ранее произведенных ракет. Одновременно совершенствуются ТТХ российских дальнобойных средств поражения. Они все реже перехватываются натовскими системами ПВО, состоящими на вооружении ВСУ.