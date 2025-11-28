Эстония ввела в строй новую РЛС на границе с Ленинградской областью

ЦАМТО, 27 ноября. Эстония ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс воздушного наблюдения в уезде Ида-Вирумаа, который граничит с Ленинградской областью, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Новый радиолокационный комплекс воздушного наблюдения стоимостью 30 млн. евро в уезде Ида-Вирумаа уже введен в эксплуатацию", – цитирует "РИА Новости" сообщение ERR.

Отмечается, что комплекс с дальностью обнаружения более 500 км будет взаимодействовать с радиолокационной сетью Финляндии, и рассчитан на срок службы около 30 лет.