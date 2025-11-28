Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением

Путин: РФ предлагает программу оснащения ОДКБ образцами российских вооружений

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия предлагает запустить программу оснащение сил ОДКБ современными образцами российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин.

"Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавших свою эффективность в ходе реальных военных действий", - сказал Путин в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.