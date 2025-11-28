Войти
Эксперт Боков: космонавты в будущем смогут управлять оборудованием силой мысли

Директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ сообщил, что в перспективе для осуществления некоторых процессов на МКС передавать сигналы системе можно будет с помощью нейрогарнитуры

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Космонавты смогут в перспективе выполнять часть задач на Международной космической станции (МКС) за счет роботов-манипуляторов и ИИ-помощников, которыми можно будет управлять силой мысли. Такое мнение на полях V Конгресса молодых ученых высказал ТАСС директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Боков.

Специалисты НИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова разрабатывают робота-помощника для космонавтов на МКС. Он сможет выполнять часть рутинной работы за участников экспедиций, а также позволит ученым экспериментировать с управлением движением в невесомости. Прототип разработки представлен в пространстве конгресса "Научная гостиная".

"В перспективе технологии искусственного интеллекта помогут космонавтам управлять некоторыми процессами на МКС не только голосом, но и мыслями. Сигнал может передаваться системе либо с помощью нейрогарнитуры, считывающей электрическую активность коры головного мозга, либо через вживленный чип или оптоволоконный элемент. Получая его, система, к примеру, может подавать команды манипулятору", - пояснил ученый в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что один из проектов Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ посвящен разработке нейроинтерфейса "мозг-компьютер", позволяющего передавать нейронной сети команды перечисленными способами. Авторы представят результаты работы в конце следующего года.

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта создан на базе МГУ в 2025 году в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Как один из победителей третьей волны отбора, организуемого Минэкономразвития, центр получил грант на развитие проектов в размере 645 млн рублей. Поддержка рассчитана на два года.

Новое подразделение станет ключевым элементом развиваемой вузом экосистемы ИИ, состоящей из Института искусственного интеллекта, Научно-образовательной школы по этому направлению, факультета ИИ МГУ, фонда "Интеллект" и Центра хранения и анализа больших данных, а также суперкомпьютера "МГУ-270", позволяющего решать сложные задачи в области искусственного интеллекта, медицины и материаловедения.

О конгрессе

Событие в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса. 

