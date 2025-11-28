Госкомвоенпром РБ представляет модернизированный мобильный комплекс средств автоматизации 9С810

ЦАМТО, 27 ноября. Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет модернизированный мобильный комплекс средств автоматизации центрального командного пункта ВВС и войск ПВО 9С810.

Модернизированный мобильный комплекс 9С810 – мозговой центр автоматизированной системы управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь.

Разработчик комплекса – ОАО "АГАТ-системы управления", а сам комплекс размещен на высокомобильном шасси МЗКТ-652720.

Изделие предназначено для автоматизации процессов управления войсками противовоздушной обороны в мирное время, при планировании операций и в ходе боевых действий.

Позволяет решать до 80 информационных, расчетных и боевого управления задач. Некоторые из них:

- прием, обработка, хранение и отображение информации о войсках противника, а также о состоянии, дислокации и боевых возможностях своих и взаимодействующих войск;

- прием, обработка, хранение и отображение информации о воздушной обстановке;

- целераспределение с автоматическим (автоматизированным) целеуказанием подчиненным зенитным ракетным соединениям и воинским частям;

- управление средствами РЭБ с постановкой задач и выдачей целеуказаний;

- управление источниками радиолокационной информации;

- расчет зон обнаружения радиолокационных средств и зон поражения активных средств ПВО, расчет на применение средств РЭБ, расчет потребного количества истребителей для нанесения воздушной цели заданного ущерба;

- комплекс расчетных задач применения авиации;

- моделирование противовоздушного боя с оценкой принятого решения.

Модернизация комплекса позволила поставить в войска самое современное изделие, отвечающее текущим вызовам и имеющее улучшенные характеристики:

- до 2000 обрабатываемых и до 1000 сопровождаемых воздушных объектов;

- до 1500 обрабатываемых наземных и морских объектов;

- расширенный диапазон обработки радиолокационной информации;

- до 2500 одновременно обрабатываемых заявок на полеты;

- 27 встроенных и до 99 выносных автоматизированных рабочих мест;

- более 30 сопрягаемых объектов;

- работа с цифровой картой местности;

- увеличено быстродействие комплекса и улучшена эргономика выполнения задач и приложений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.