Госкомвоенпром РБ представляет модернизированный мобильный комплекс средств автоматизации 9С810

ЦАМТО, 27 ноября. Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет модернизированный мобильный комплекс средств автоматизации центрального командного пункта ВВС и войск ПВО 9С810.
Модернизированный мобильный комплекс 9С810 – мозговой центр автоматизированной системы управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь.
Разработчик комплекса – ОАО "АГАТ-системы управления", а сам комплекс размещен на высокомобильном шасси МЗКТ-652720.
Изделие предназначено для автоматизации процессов управления войсками противовоздушной обороны в мирное время, при планировании операций и в ходе боевых действий.
Позволяет решать до 80 информационных, расчетных и боевого управления задач. Некоторые из них:
- прием, обработка, хранение и отображение информации о войсках противника, а также о состоянии, дислокации и боевых возможностях своих и взаимодействующих войск;
- прием, обработка, хранение и отображение информации о воздушной обстановке;
- целераспределение с автоматическим (автоматизированным) целеуказанием подчиненным зенитным ракетным соединениям и воинским частям;
- управление средствами РЭБ с постановкой задач и выдачей целеуказаний;
- управление источниками радиолокационной информации;
- расчет зон обнаружения радиолокационных средств и зон поражения активных средств ПВО, расчет на применение средств РЭБ, расчет потребного количества истребителей для нанесения воздушной цели заданного ущерба;
- комплекс расчетных задач применения авиации;
- моделирование противовоздушного боя с оценкой принятого решения.
Модернизация комплекса позволила поставить в войска самое современное изделие, отвечающее текущим вызовам и имеющее улучшенные характеристики:
- до 2000 обрабатываемых и до 1000 сопровождаемых воздушных объектов;
- до 1500 обрабатываемых наземных и морских объектов;
- расширенный диапазон обработки радиолокационной информации;
- до 2500 одновременно обрабатываемых заявок на полеты;
- 27 встроенных и до 99 выносных автоматизированных рабочих мест;
- более 30 сопрягаемых объектов;
- работа с цифровой картой местности;
- увеличено быстродействие комплекса и улучшена эргономика выполнения задач и приложений.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.